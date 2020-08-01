Oyuncu Yıldız Asyalı ve yönetmen Kerem Saka'dan şoke eden haber! 30 günde bitti
Magazin aleminin ünlü isimleri sadece rol aldıkları diziler ya da sundukları programlarla değil, yaşadıkları aşklarla da gündemi meşgul etmeyi başarıyor...Ancak büyük bir heyecanla başlayan ilişkiler her zaman mutlu sona ulaşmıyor. Kimi zaman aile engeline takılan kimi zaman ise ihanetin gölgesi altında bitişe doğru sürüklenen birlikteliklerde ayrılık kaçınılmaz son oluyor. Verilen kararın ardından ise çiftler birbirleri hakkında öyle sözler söylüyorlar ki, birlikte geçen onca zamandan ziyade hafızalarda son cümleler kalıyor... İşte bir zamanlar büyük aşk yaşayıp, sonrasında birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan o isimler...
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Oyuncu Yıldız Asyalı ile yönetmen Kerem Saka düğünden 30 gün sonra ayrılık kararı aldı.
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Yıldız Asyalı ve yönetmen Kerem Saka, 29 Haziran'da Bodrum'da düğün yapmıştı. 15 kişinin katıldığı törende konuşan Asyalı, “4 ay önce tanıştık. Evlenme teklifi 5 gün önce geldi. Bekliyordum. Gelinliğimi de kafamda hazırlamıştım zaten. Teklif geldiği gibi hemen her şeyi organize ettim” açıklamasını yapmıştı.
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Ünlü çiftten kötü haber geldi. Yıldız Asyalı ve Kerem Saka ayrıldı. Asyalı yaptığı açıklamada, 'Allah büyük işte, iyi ki nikâh yapamadık! Pandemi sağ olsun' ifadelerini kullandı.
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Magazin aleminin ünlü isimleri sadece rol aldıkları diziler ya da sundukları programlarla değil, yaşadıkları aşklarla da gündemi meşgul etmeyi başarıyor...
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Ancak büyük bir heyecanla başlayan ilişkiler her zaman mutlu sona ulaşmıyor. Kimi zaman aile engeline takılan kimi zaman ise ihanetin gölgesi altında bitişe doğru sürüklenen birlikteliklerde ayrılık kaçınılmaz son oluyor. Verilen kararın ardından ise çiftler birbirleri hakkında öyle sözler söylüyorlar ki, birlikte geçen onca zamandan ziyade hafızalarda son cümleler kalıyor... İşte bir zamanlar büyük aşk yaşayıp, sonrasında birbirleri hakkında demediklerini bırakmayan o isimler...
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SİNEM AYŞE -EMRAH
İsmini Emrah ile yaşadığı aşkla duyuran Sinem Ayşe, ayrılık sonrası yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündemi meşgul etmeyi başardı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Genç sevgili eski aşkı için "Ayrılmamıza diş parası neden oldu. Dişime dolgu yapılacaktı, ayrıca bir dişim çekilecekti. Toplam 500 TL tuttu. Emrah çalışmamı istemediği için işimden ayrılmıştım, param yoktu. Beni dişçiye gönderdi. Sonra da telefon açıp 'Parayı benden istediler, git sen öde' dedi. Bir lirasının hesabını bile yapardı. Bunun çirkin olduğunu söylediğimde 'Ben bu noktaya sıfırdan geldim, paranın kıymetini bilirim' diyordu."demişti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Giderek sinirlenen Sinem Ayşe sözlerine "İkinci kavgamız Bodrum tatilinde çıktı. Benim yanımda başka bir kıza cep telefonunu verdiğini gördüm. O an midem bulandı. Aramızda kültür farkı da vardı. Türkiye'yi çalkalayan bir Ergenekon meselesini bile konuşamadık. Çünkü anlamıyor ve ikide bir bana 'Bu ne demek' diye soruyordu. Yani yalnızca cimri değil, biraz cahildi."
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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"İkide bir 'Ben hayat üniversitesinden mezunum' diyordu. Yakın bir arkadaşından öğrendim ki, beni aldatmış. Hem de defalarca. Geçen günlerimize yazıklar olsun." diyerek devam etmişti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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EMRE AŞIK - AYSUN KAYACI
Türk futbolunun belki de en başarılı isimlerinden biriydi Emre Aşık... 1992 yılında başladığı futbol serüveni onu kısa sürede başarıdan başarıya taşıdı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Sahalarda fırtınalar estiren Aşık'ın kameralarla tanışma nedeni Aysun Kayacı ile yaşadığı aşk oldu.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Başlarda ilişkilerini basından uzak tutmaya çalışan ikili, sonrasında cesurca kameralar karşısına çıktı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizen aysun Kayacı ve Emre Aşık, eşine ender rastlan büyük bir aşkın kahramanıydı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Evlenecekleri konuşulan ikiliden Aysun Kayacı, iddialar karşısında "Emre evlenme teklifi etti ama ben reddettim. Onu okadar çok seviyorum ki; aşkımızın bitmesinden korktuğum için evlenmek istemiyorum" dedi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Ünlü çiftin mutluluğu Kayacı'nın 'Çat Kapı' isimli dizide rol almasıyla bozuldu. Aysun Kayacı'nın ismi dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışınca ayrılık kaçınılmaz oldu.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Kayacı ve Aşık basın kuruluşlarına yolladıkları faksla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Ayrılığın ardından MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'la birlikte Nice'e giden Aysun Kayacı, yeni ilişkisi sorulduğunda 'Duygularıma hükmedemedim" demekle yetinti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Transferlerini dahi sevgilisi Aysun Kayacı'ya göre ayarlayan Emre Aşık ise "Ölünün ardından konuşmak istemiyorum" diyerek kırgınlığını dile getirdi. Yaşanmaya başladığı ilk günden beri magazin aleminin yakından takip ettiği büyük aşktan geriye ise birlikte geçen 7 yıl kaldı...
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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İBRAHİM TATLISES - ASENA
Müzik ile genç yaşlarda tanışan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan İbrahim Tatlıses, iş yaşamı kadar özel hayatı ile de gündemde.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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İlk olarak Perihan Savaş ve ardından Derya Tuna ile aşk yaşayan imparatorun en çok konuşulan ilişkisi ise Asena ile olandı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Başlarda ortalarda görünmemeyi tercih eden ikilinin aşkı, zaman geçtikçe günyüzüne çıktı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Birlikte geçen dört yılın ardından birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan çiftin arasına kara kedi girdi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Daha önce bir çok kez haklarında ayrılık dedikodusu çıkan ünlü aşıklar bu kez yollarını tamamen ayırdı. Tatlıses, biten ilişkisinin ardından uzun süre konuşmadı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Ünlü sanatçı 1.5 yıl süren bu sessizliği özel bir televizyon kanalında yayınlanan ve kendi adını taşıyan şov programında bozdu.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Kameraların sadece kendisini çekmesini isteyen Tatlıses, ayrıldığı sevgilisi oryantal Asena`yı, babası Burhan Çakmak için kullandığı`Paspastan daha değersiz` sözleri nedeniyle eleştirdi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Konuşurken gözyaşlarına da hakim olamayan Tatlıses, `Benim yanımdayken hanımefendi, oryantal diyorlardı, şimdi dansöz diyorlar` dediği eski sevgilisine giderek ağırlaşan cümlelerle sözlerine devam etti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Tatlıses, `Ben 1.5 yıldır seni gönlümden, kafamdan, kalbimden sildim. Sen`Benim babam çok yakışıklı biridir` diyordun. Bu yakışıklı baba sana ne yaptı? Şimdi ne oldu? Sen çok utanmaz birisin biliyor musun? Ben seni tam 2 senedir koruyorum. Senin yüzünden en az 20 tane mahkeme, 20 tane savcı, en az bin dostumla kötü oldum. Niye seni sevmiştim diye. Ama artık seni sevmiyorum. Tam 1.5 sene oldu seni sevmiyorum. Sana saygı duymuyorum, sana hanımefendi dedirtemiyorum, sana oryantal dedirtemiyorum, sana dansöz diyorlar. Ne olur Allah rızası için, benim için değil, kendin için. `O benim babamdır` de özür dile, `O benim anamdır` de yanına al. Ben senden hep bunu istemiştim biliyormusun.` diyerek eski sevgilisi ile arasındaki tüm bağları koparttığının sinyallerini verdi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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PELİN SÖNMEZ - MURAT DALKILIÇ
Pelin Sönmez ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç magazin aleminin gözde çiftlerinden biriydi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Ani bir kararla aynırak ikiliden Murat Dalkılıç, bir kafede çiçeği burnunda şarkıcı Ayşe Özyılmazel ile görüntülendi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Kameralardan kaçmak yerine açıklama yapmayı tercih eden Özyılmazel, Dalkılıç ile yeni bir ilişkiye başladıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Eski sevgilisinin yeni aşkını kameralar aracılığıyla öğrenen Pelin Sönmez, bu ilişkiyi 'Çok güzel hareketler bunlar' sözleriyle özetledi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Güzel oyuncu sözlerine "İnsanların arasında çok doğal, son derece insansı iç güdüler bunlar. Adı üstünde geçmiş geçip gitmiş konuşacak bir şey kalmadı." diyerek devam etti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Ancak Dalkılıç - Özyılmazel ilişkisi sanıldığı kadar iyi gitmedi ve taze sevgililer ani bir şekilde başlayan aşklarını yine ani bir şekilde bitirdi.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Yakışıklı popçu, ayrılığın ardından soluğu eski sevgilisi Pelin Sönmez'in yanında aldı. İkinci denemede de başarısız olan çift, yollarını sonsuza dek ayırdı.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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SERGEN YALÇIN - ASLI SARI
Bir dönem sahalarda fırtınalar estiren Türk futbolunun en başarılı isimlerinden biriydi Sergen Yalçın...
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Gece hayatına olan düşkünlüğü ile de dikkatleri üzerine çeken Yalçın, Aslı Sarı ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul etti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Evlenecekleri konuşulan çift bir çok kez ayrılıp barıştı. Sergen Yalçın'ın gece kulübünde bir kadınla samimi şekilde görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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4 yıl boyunca inişli çıkışlı bir aşk yaşan ünlü futbolcu ile sevgilisi Aslı Sarı yollarını kesin bir kararla ayırdı, Sarı biten ilişkinin ardından suskun kalmayı tercih etti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yalçın ise, ayrılığın ardından Aslı Sarı hakkında yaptığı ve gittikçe ağırlaşan eleştirileri ile gündemi meşgul etti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Yalçın "Onu sevmekle hata etmişim. Ayrıldıktan sonra öğrendim neler yaptığını. Şu an zerre kadar üzülmüyorum. Her şey ortaya çıktı. İyi ki bitirdim. Sakın kimse onun saf yüzüne aldanmasın." demişti.
FOTOĞRAF: HÜRRİYET ARŞİV
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Sergen Yalçın, Aslı Sarı'nın annesinin ilişkilerini onaylamaması hakkında da yorum yapmış "Benim gibisini zor bulurlar. Annesi de kim oluyor! Aslı'nın annesini parayla tartarım" sözleri uzun süre tartışılmıştı.