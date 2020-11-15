Ünlü isimler akın etti! Akmerkez'de korona partisi...

Tüm dünyada çok sayıda ölüme neden olan COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. Evlerde, villalarda yapılmaya başlanan “özel partiler”den biri de önceki akşam Etiler’deki Akmerkez Residence’ta bulunan bir dairede gerçekleşti.