Ünlü isim müjdeyi böyle verdi: Darya bebeÄŸimiz geldi
Sefarad grubunun solisti Sami Levi, ikinci kez baba oldu. Bebekleri Darya'ya kavuÅŸan Ã§ift sosyal medya hesaplarÄ±ndan ilk pozu paylaÅŸtÄ±.
ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± BengÃ¼'nÃ¼n kÄ±zÄ± Zeynep 1. yaÅŸÄ±na bastÄ±. BengÃ¼ 2018 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± iÅŸ insanÄ± Selim SelimoÄŸlu ile birleÅŸtirmiÅŸti. Ã‡ift 2019 yÄ±lÄ±nda da kÄ±zlarÄ± Zeynep'i kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Zeynep bugÃ¼n 1. yaÅŸÄ±na bastÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±ndan bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan BengÃ¼, duygusal bir yazÄ± kaleme aldÄ±; 'Bir yÄ±l Ã¶nce bu saatler... KavuÅŸtuÄŸumuz ve kalbimizin seninle dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ± o muhteÅŸem anlar... Ä°yi ki doÄŸdun kÄ±zÄ±m...Ä°yi ki bizim kÄ±zÄ±mÄ±z oldun...Son nefesimize kadar hep yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z ve seni hep Ã§ok seveceÄŸiz'
Salih Bademci ve oyuncu eÅŸi Ä°mer Ã–zgÃ¼n 2015 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. Ã‡iftin bebekleri Ä°klim dÃ¼nyaya geldi.
Saadet IÅŸÄ±l Aksoy ile Pamir KÄ±ranerâ€™in kÄ±zlarÄ± Marisa GÃ¼lcan 22 Åžubatâ€™ta ABD, Californiaâ€™da dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. Corona VirÃ¼s nedeniyle kedisini ev hapsine alan oyuncu, kÄ±zÄ±nÄ±n ilk karesini Ã¶nceki gÃ¼n paylaÅŸtÄ±.
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