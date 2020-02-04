Ünlü isim isyan etti: Ben buyum

Bazı sosyal medya kullanıcıları Cemre Kemer'i çok fit ve sağlıklı bulurken bazıları da 'çok zayıfsınız, biraz kilo alın' yorumunda bulundu.



‘Zayıf olduğuna dair’ eleştirilerden dert yanan Kemer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.