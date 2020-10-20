Ünlü sunucunun "gondolcu kaçamağı"

GONDOLCU HATIRLAMADI Bu arada bu küçük kaçamağın ve fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra gondolcu Riccardo Simionato da basının ilgisini üzerinde topladı. Fakat genç adam, Melania Sykes ile ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara "Hatırlamıyorum, çok fazla insanla karşılaşıyorum" diye yanıt verdi.