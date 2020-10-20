Ünlü sunucunun "gondolcu kaçamağı"

Ünlü İngiliz sunucu ve modelin altı günlük Venedik kaçamağı olay oldu.
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ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLU ANLAR
Özellikle de yarı yaşındaki bir gondolcuyla yaşadığı gönül macerası. O ise kendisine yöneltilen bütün eleştirilere "Çok eğleniyordum" diye yanıt verdi ve yaşadığı küçük kaçamağı "çılgın bir hayatın içindeki mutlu anlar "olarak nitelendirdi.
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VENEDİK TATİLİ
İngiliz sunucu ve model Melanie Sykes, ekim ayının ilk yarısında bir haftalık bir Venedik tatili yaptı.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
İki çocuk annesi 50 yaşındaki Sykes, tatilde 23 yaşındaki Riccardo Simionato adlı gondolcuyla da küçük bir gönül ilişkisi yaşadı.
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GONDOLCUYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI
Tatili sırasında Venedik'in ünlü San Marco meydanında gondolcu Riccardo Simionato ile öpüşürken görüntülenen Sykes, kendisine sosyal medya üzerinden yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
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ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI
Birçok kişinin sosyal medya hesaplarını takip edip Venedik tatili ile ilgili yorumlar yaptığını söyleyen Melanie Sykes "bütün bunları umursamaması öğrendiğini de" belirtti.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Melanie Sykes, İtalyan gençle yaptığı kanal gezintilerinde çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaştı.
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ARKADAŞIYLA GİTMİŞTİ
Geçmişte iki kez evlenip boşanan Melanie Sykes biri 18 diğeri 16 yaşında iki çocuk annesi. Sykes, Venedik tatiline bir kadın arkadaşıyla gitmişti.
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TATİLİ ÖZLEDİ
Bu kısa tatilin ardından ülkesine dönen Sykes, sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarında Venedik'te geçirdiği günleri özlediğini ifade etti.
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GONDOLCU HATIRLAMADI
Bu arada bu küçük kaçamağın ve fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra gondolcu Riccardo Simionato da basının ilgisini üzerinde topladı. Fakat genç adam, Melania Sykes ile ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara "Hatırlamıyorum, çok fazla insanla karşılaşıyorum" diye yanıt verdi.