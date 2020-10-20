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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 12:58 | 

Ünlü sunucunun "gondolcu kaçamağı"

Ünlü İngiliz sunucu ve modelin altı günlük Venedik kaçamağı olay oldu.

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1ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLU ANLAR
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ÇILGIN HAYATIN İÇİNDE MUTLU ANLAR

Özellikle de yarı yaşındaki bir gondolcuyla yaşadığı gönül macerası. O ise kendisine yöneltilen bütün eleştirilere "Çok eğleniyordum" diye yanıt verdi ve yaşadığı küçük kaçamağı "çılgın bir hayatın içindeki mutlu anlar "olarak nitelendirdi. 

2VENEDİK TATİLİ
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VENEDİK TATİLİ

İngiliz sunucu ve model Melanie Sykes, ekim ayının ilk yarısında bir haftalık bir Venedik tatili yaptı.

3İKİ ÇOCUK ANNESİ
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İKİ ÇOCUK ANNESİ

İki çocuk annesi 50 yaşındaki Sykes, tatilde 23 yaşındaki Riccardo Simionato adlı gondolcuyla da küçük bir gönül ilişkisi yaşadı.

4GONDOLCUYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI
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GONDOLCUYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Tatili sırasında Venedik'in ünlü San Marco meydanında gondolcu Riccardo Simionato ile öpüşürken görüntülenen Sykes, kendisine sosyal medya üzerinden yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

5ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI
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ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI

 Birçok kişinin sosyal medya hesaplarını takip edip Venedik tatili ile ilgili yorumlar yaptığını söyleyen Melanie Sykes "bütün bunları umursamaması öğrendiğini de" belirtti.

6SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Melanie Sykes, İtalyan gençle yaptığı kanal gezintilerinde çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaştı.

7ARKADAŞIYLA GİTMİŞTİ
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ARKADAŞIYLA GİTMİŞTİ

Geçmişte iki kez evlenip boşanan Melanie Sykes biri 18 diğeri 16 yaşında iki çocuk annesi. Sykes, Venedik tatiline bir kadın arkadaşıyla gitmişti.

8TATİLİ ÖZLEDİ
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TATİLİ ÖZLEDİ

 Bu kısa tatilin ardından ülkesine dönen Sykes, sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarında Venedik'te geçirdiği günleri özlediğini ifade etti.

9GONDOLCU HATIRLAMADI
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GONDOLCU HATIRLAMADI

Bu arada bu küçük kaçamağın ve fotoğrafların ortaya çıkmasından sonra gondolcu Riccardo Simionato da basının ilgisini üzerinde topladı. Fakat genç adam, Melania Sykes ile ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara "Hatırlamıyorum, çok fazla insanla karşılaşıyorum" diye yanıt verdi.

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