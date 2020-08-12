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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 12:51,

Ünlü oyuncu parkta dikiş dikti

Rol aldığı diziyle ününü perçinleyen genç oyuncu, güneşli güzel havanın keyfini bir parkın çimenlerinde dikiş dikerek çıkardı.

Splash News

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1BÜYÜK BİR CİDDİYETLE DİKİŞ DİKTİ
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BÜYÜK BİR CİDDİYETLE DİKİŞ DİKTİ

Önemli rollerinden birini üstlendiği Harlots adlı dönem dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Jessica Brown Findlay, Londra'da bir parkta dikiş dikerken görüntülendi.

2ÇİMENLERİN ÜZERİNDE
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ÇİMENLERİN ÜZERİNDE

Üzerinde mavi yazlık elbisesi, ayağında terlikleriyle parka giden 30 yaşındaki oyuncu, önce kendine sakin ve gölgelik bir yer buldu. Sonra da örtüsünü serdi ve üzerine oturdu. Kahve fincanını çıkaran Jessica Brown Findlay, onun yanına da bir şişe meyve suyunu koydu. 

3DİKİŞ DİKERKEN MÜZİK DİNLEDİ
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DİKİŞ DİKERKEN MÜZİK DİNLEDİ

Bir süre etrafına bakındıktan sonra da sarı bir kumaş çıkarıp dikmeye başladı. Genç oyuncunun, kulaklığını da eksik etmediği ve dikiş dikerken bir yandan da müzik dinlediği görüldü.

4BİR YUDUM KAHVE BİR YUDUM MEYVE SUYU
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BİR YUDUM KAHVE BİR YUDUM MEYVE SUYU

Bir meyve suyunu, bir kahvesini yudumlayan Jessica Brown Findlay, bir ara da cep telefonuyla ilgilendi.Genç oyuncu daha sonra terliklerini giydi, örtüsünü topladı ve eşyalarını da yanına alarak evinin yolunu tuttu.

5KİMSE TANIMADI
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KİMSE TANIMADI

Kendisini her zaman takip eden fotoğrafçılar dışında hiç kimse ünlü oyuncuyu tanımadı.

6DOWNTOWN ABBEYDE OYNADI
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DOWNTOWN ABBEY'DE OYNADI

Jessica Brown Findlay, rol aldığı Downtown Abbey, Albatros gibi dizilerle tanındı. Son dönemde de yine bir dönem dizisi olan Harlots'ta kamera karşısına geçti.

7KARİYERİNE BALERİN OLARAK BAŞLADI
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KARİYERİNE BALERİN OLARAK BAŞLADI

Genç oyuncu, aslında bale eğitimi gördü. National Youth Ballet and the Associates of the Royal Ballet'de görev aldı. Henüz 15 yaşındayken Kirov ve Royal Opera House'a yaz sezonu için davet edildi.

8SAKATLIK YÜZÜNDEN BALEYE VEDA ETTİ
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SAKATLIK YÜZÜNDEN BALEYE VEDA ETTİ

Çeşitli bale okullarına kabul edilen Jessica Brown Findlay, ayak bileğinden bir sakatlık geçirince bale kariyerini sona erdirmek zorunda kaldı. Üç kez geçirdiği operasyona rağmen ayak bileğinin bir türlü eski durumuna dönmemesi nedeniyle başka bir alanda kariyer yapmayı seçti.

9BALE BENİM HAYATIM DEMİŞTİ
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'BALE BENİM HAYATIM' DEMİŞTİ

Genç oyuncu bir röportajında "Bale tamamen benim hayatımdı" diye anlatmıştı bu sanata olan sevgisini.

10OYUNCULUĞU, BALEYE YAKIN BULDU
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OYUNCULUĞU, BALEYE YAKIN BULDU

Yaşadığı bu sakatlığın ardından oyunculuğa yöneldi. Bunun nedenini de oyunculuğun da "rol yapma" konusunda baleyle ortak noktaları olması şeklinde anlattı bir röportajında.

11ALBATROS İLE İLK OYUNCULUK DENEYİMİ
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ALBATROS İLE İLK OYUNCULUK DENEYİMİ

İlk önemli rolünü Albatros adlı yapımda alan Jessica Brown Findlay, daha sonra kendisini üne kavuşturan Downtown Abbey için kamera karşısına geçmeye başladı.

12SİNEMA FİLMİNDE DE ROL ALDI
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SİNEMA FİLMİNDE DE ROL ALDI

Jessica Brown Findlay'in iki yıl önce rol aldığı The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society adlı film de seyircinin beğenisini kazanmıştı. 

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