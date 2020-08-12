Ünlü oyuncu parkta dikiş dikti

Rol aldığı diziyle ününü perçinleyen genç oyuncu, güneşli güzel havanın keyfini bir parkın çimenlerinde dikiş dikerek çıkardı.
Splash News
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BÜYÜK BİR CİDDİYETLE DİKİŞ DİKTİ
Önemli rollerinden birini üstlendiği Harlots adlı dönem dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Jessica Brown Findlay, Londra'da bir parkta dikiş dikerken görüntülendi.
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ÇİMENLERİN ÜZERİNDE
Üzerinde mavi yazlık elbisesi, ayağında terlikleriyle parka giden 30 yaşındaki oyuncu, önce kendine sakin ve gölgelik bir yer buldu. Sonra da örtüsünü serdi ve üzerine oturdu. Kahve fincanını çıkaran Jessica Brown Findlay, onun yanına da bir şişe meyve suyunu koydu.
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DİKİŞ DİKERKEN MÜZİK DİNLEDİ
Bir süre etrafına bakındıktan sonra da sarı bir kumaş çıkarıp dikmeye başladı. Genç oyuncunun, kulaklığını da eksik etmediği ve dikiş dikerken bir yandan da müzik dinlediği görüldü.
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BİR YUDUM KAHVE BİR YUDUM MEYVE SUYU
Bir meyve suyunu, bir kahvesini yudumlayan Jessica Brown Findlay, bir ara da cep telefonuyla ilgilendi.Genç oyuncu daha sonra terliklerini giydi, örtüsünü topladı ve eşyalarını da yanına alarak evinin yolunu tuttu.
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KİMSE TANIMADI
Kendisini her zaman takip eden fotoğrafçılar dışında hiç kimse ünlü oyuncuyu tanımadı.
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DOWNTOWN ABBEY'DE OYNADI
Jessica Brown Findlay, rol aldığı Downtown Abbey, Albatros gibi dizilerle tanındı. Son dönemde de yine bir dönem dizisi olan Harlots'ta kamera karşısına geçti.
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KARİYERİNE BALERİN OLARAK BAŞLADI
Genç oyuncu, aslında bale eğitimi gördü. National Youth Ballet and the Associates of the Royal Ballet'de görev aldı. Henüz 15 yaşındayken Kirov ve Royal Opera House'a yaz sezonu için davet edildi.
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SAKATLIK YÜZÜNDEN BALEYE VEDA ETTİ
Çeşitli bale okullarına kabul edilen Jessica Brown Findlay, ayak bileğinden bir sakatlık geçirince bale kariyerini sona erdirmek zorunda kaldı. Üç kez geçirdiği operasyona rağmen ayak bileğinin bir türlü eski durumuna dönmemesi nedeniyle başka bir alanda kariyer yapmayı seçti.
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'BALE BENİM HAYATIM' DEMİŞTİ
Genç oyuncu bir röportajında "Bale tamamen benim hayatımdı" diye anlatmıştı bu sanata olan sevgisini.
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OYUNCULUĞU, BALEYE YAKIN BULDU
Yaşadığı bu sakatlığın ardından oyunculuğa yöneldi. Bunun nedenini de oyunculuğun da "rol yapma" konusunda baleyle ortak noktaları olması şeklinde anlattı bir röportajında.
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ALBATROS İLE İLK OYUNCULUK DENEYİMİ
İlk önemli rolünü Albatros adlı yapımda alan Jessica Brown Findlay, daha sonra kendisini üne kavuşturan Downtown Abbey için kamera karşısına geçmeye başladı.
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SİNEMA FİLMİNDE DE ROL ALDI
Jessica Brown Findlay'in iki yıl önce rol aldığı The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society adlı film de seyircinin beğenisini kazanmıştı.