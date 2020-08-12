Ünlü oyuncu parkta dikiş dikti

ÇİMENLERİN ÜZERİNDE Üzerinde mavi yazlık elbisesi, ayağında terlikleriyle parka giden 30 yaşındaki oyuncu, önce kendine sakin ve gölgelik bir yer buldu. Sonra da örtüsünü serdi ve üzerine oturdu. Kahve fincanını çıkaran Jessica Brown Findlay, onun yanına da bir şişe meyve suyunu koydu.