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GeriMagazin Son dakika: Ünlü dostlarından kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a başsağlığı mesajları
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Magazin
Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 12:06 | 

Son dakika: Ünlü dostlarından kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a başsağlığı mesajları

Magazin dünyasına son dakika haberi olarak yansıyan Selçuk Tektaş'ın vefatı, pek çok ünlü sanatçıyı da derinden etkiledi. Sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Alişan'ın dostları sosyal medya hesaplarından ünlü şarkıcıya başsağlığı dilediler...

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1Özcan Denizden başsağlığı mesajı

Özcan Deniz'den başsağlığı mesajı

Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajının paylaştı.

2Demet Akalın

Demet Akalın

Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk

3Celil Nalçakan

Celil Nalçakan

Ne denir ki; “Ne dense boş” tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekânın cennet olsun kardeşim.

4Seda Sayan

Seda Sayan

Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allahım sabır metanet versin Başınız sağolsun Rabbim mekanını cennet eylesin 🙏 Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı ,üzerine nurlar yağsın

5Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker

Çok gençti çok... Allah'ım sen ailesine sabırlar ver. Mekanı cennet olsun Selçuk kardeşimizin…

6Safiye Soyman

Safiye Soyman

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm...

7Zeynep Tandoğan

Zeynep Tandoğan

Ahhh içim yandı. Merve’ciğimin biricik eşi… Alişan’ın kardeşi, Buse Hanım’ın kayınbiraderi… Mekanı cennet olsun.Tüm Tektaş Ailesi’ne sabırlar diliyorum.

8Ebru Polat

Ebru Polat

Ah be o kadar iyi biriydi ki, yüzü hep gülen saygılı bir insandı. Allah mekanını cennet etsin , ailesine sabır versin

9Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Mekanı cennet olsun

10Emel Sayın

Emel Sayın

Allah rahmet eylesin

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