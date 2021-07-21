Son dakika: Ünlü dostlarından kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a başsağlığı mesajları
Magazin dünyasına son dakika haberi olarak yansıyan Selçuk Tektaş'ın vefatı, pek çok ünlü sanatçıyı da derinden etkiledi. Sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Alişan'ın dostları sosyal medya hesaplarından ünlü şarkıcıya başsağlığı dilediler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Özcan Deniz'den başsağlığı mesajı
Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajının paylaştı.
2
Demet Akalın
Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk
3
Celil Nalçakan
Ne denir ki; “Ne dense boş” tan başka? Sana huzur, sevenlerine sabır dilerim. Mekânın cennet olsun kardeşim.
4
Seda Sayan
Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim Allahım sabır metanet versin Başınız sağolsun Rabbim mekanını cennet eylesin 🙏 Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı ,üzerine nurlar yağsın
5
Pınar Dilşeker
Çok gençti çok... Allah'ım sen ailesine sabırlar ver. Mekanı cennet olsun Selçuk kardeşimizin…
6
Safiye Soyman
Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm...