Son dakika: Ünlü dostlarından kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a başsağlığı mesajları

Özcan Deniz'den başsağlığı mesajı Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajının paylaştı.