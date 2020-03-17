Ünlü çiftin test sonuçları çıktı

Tom Kaulitz'in test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Birkaç gün önce kendini iyi hissetmediğini sosyal medyadan duyuran 46 yaşındaki Heidi Klum'un ise test sonucu hakkında bilgi verilmedi. Fakat, Klum'un Instagram sayfasında yaptığı paylaşım onun testinin sonucunun pozitif olduğu yorumlarına yol açtı.