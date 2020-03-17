Ünlü çiftin test sonuçları çıktı

Ünlü çiftin corona virüs testi sonuçları çıktı. Biri negatif diğeri ise...
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Top model Heidi Klum önceki gün sosyal medya paylaşımında hem kendisinin hem de kocası Tom Kaulitz'in corona virüs testi yaptırdığını duyurmuştu. Çift testlerin sonucunu aldı.
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Klum'un 30 yaşındaki müzisyen kocası Kaulitz'in test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Kaulitz, önceki gün Los Angeles'ta kardeşiyle birlikte alışveriş yaparken görüntülendi. Yüzlerinde maske ve ellerinde eldivenler olan iki kardeş satın aldıklarını araçlarının bagajına koyup evlerinin yolunu tuttu.
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Tom Kaulitz'in test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Birkaç gün önce kendini iyi hissetmediğini sosyal medyadan duyuran 46 yaşındaki Heidi Klum'un ise test sonucu hakkında bilgi verilmedi. Fakat, Klum'un Instagram sayfasında yaptığı paylaşım onun testinin sonucunun pozitif olduğu yorumlarına yol açtı.