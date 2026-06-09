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Ünlü çiftin gurur günü: Oğlumuz mezun oldu!

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#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun#Neşe Erberk#Alin Gurdikyan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 09:24

Ünlü oyuncu ve eşi mezuniyet sevinci yaşadı...