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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 11:29,

Boşanma davasında üçüncü isim

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de ortaya atılan yeni bir iddia gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Backgrid USA, Backgrid UK, DHA

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Üstelik bu kez iddialara olayın tarafları, Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ve evliyken ilişki yaşadığı ileri sürülen Elon Musk'ın yanı sıra bir başka isim daha karıştı.

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Hızlı özel hayatıyla da bilinen ünlü İngiliz model Cara Delevingne. 

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Johnny Depp ile Amber Heard'ün evlilikleri sırasında birlikte yaşadıkları Los Angeles'taki apartman komşularından bazıları, Heard, Musk ve Delevingne'in üçlü bir ilişki yaşadığını ileri sürdü.

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Rum Diaries adlı filmin setinde karşılaşan ve iş arkadaşlıkları aşka dönüşen Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendiler.

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Depp, bu aşk uğruna, uzun süre birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis'den ayrıldı.

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Fakat Depp ile Heard'ün mutluluğu çok da uzun sürmedi. 2017 yılında çift boşanacağını açıkladı. Bu dönemde Heard, kocası Depp'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü, mahkemeye bununla ilgili belgeler sundu.

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Ama çok geçmeden bu kez Depp'ten karşı atak geldi. Aktör, asıl şiddet mağdurunun kendisi olduğunu ileri sürüp bir dava açtı. Eşi Heard ile yaşadığı tartışmayla ilgili ses kayıtlarını da mahkemeye sundu.

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Depp, bu dava sırasında evli oldukları dönemde eşi Amher Heard'ün kendisini aldattığını da iddia etti. Kendisi film çekimindeyken Elon Musk'ın eşi Heard ile birlikte yaşadığı eve geldiğini ileri sürdü.

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Bu iddialara ilişkin görüntü kayıtları basına da yansıdı. Zaten Depp'e boşanma davası açtıktan bir süre sonra Amber Heard ile Elon Musk çok da uzun sürmeyen bir ilişki yaşadı.

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İşte Depp ve Heard'ün Los Angeles'taki komşuları model Cara Delevingne'in de bu tuhaf çemberde yer aldığını iddia etti. Komşuların iddialarına göre Delevingne ve Musk, Depp ile Heard'ün evli olduğu 2016 yılında çiftin evine ziyarette bulunuyordu. 

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Komşuların bu iddialarından yola çıkan Johnny Depp'in avukatları da Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'in bu dönemde üçlü bir yakınlık içinde bulunduğunu ileri sürdü. Johnny Depp ile Amber Heard'ün evli oldukları dönemde yaşadığı apartmanın görevlisi de Musk, Heard ve Delevingne'i sık sık asansörde birlikte gördüğünü öne sürdü.

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 Heard ile Musk'ın, Los Angeles'taki apartmanın asansöründe çekilen pozları da bir süre önce basına yansımıştı.

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Olayın taraflarından Amber Heard bir süredir Bianca Butti ile birlikte.

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Cara Delevingne ise oyuncu Ashley Benson ile bir ilişki sürdürüyor.

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Elon Musk kısa bir süre önce, gerçek adı Claire Boucher olan müzisyen Grimes'ten bir bebek sahibi oldu.

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