Ünlü çiftin bebek sevinci... İşte kızlarının adı

Oyuncu Burak Çelik ile Ece Çelik'in kızları dünyaya geldi. Çift, yeni doğan bebeklerine Zeynep İlay adını verdi. Çift, doğum doğarı aile pozu verdi. Ece Çelik önceki evliliğinden Ecem adında bir kızı daha var... Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...' Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol Şerifoğlu, ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.Çiftin merakla beklediği kızları Defne Yaz, 27 Temmuz 2026'da dünyaya geldi. Bebeklerini kucaklarına alan ünlü çift, kızlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Mutlu aile tablosunu gözler önüne seren fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin takipçileri, Defne Yaz'a yönelik çok sayıda iyi dilek ve tebrik mesajı gönderdi. Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Kerem' karakteriyle tanınan oyuncu Michele Cedolin, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.2022 yılında İrem Doğan ile evlenen Cedolin, şubat ayında baba olacağını duyurmuştu. Erkek bebek bekleyen çiftin oğulları dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, oğluna 'Aslan Nicola' adını verdiklerini açıkladı. Cedolin, bebeğiyle ilk karesini sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı. 2021 yılında şarkıcı Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan oyuncu Vildan Atasever, anne oldu.Çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi. Minik bebeğin ilk karelerini doğum fotoğrafçısı Şengül Pallı çekti. 2022 yılında meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikah masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, anne oldu. Ünlü oyuncu dünyaya getirdiği oğluna 'Devin' adını verdi. Gümülcinelioğlu, doğum sonrası fotoğrafını da sosyal medya hesabında paylaştı: Devin Çıtanak, 4 Kasım 2025... Hoş geldin oğlumuz! Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.10 yıllık evliliklerini taçlandıran çiftin kızları sabah saatlerinde Maslak’ta bulunan özel bir hastanede dünyaya geldi.2 kilo 850 gram ağırlığında doğan minik bebeğe Karya adı verildi.Anne olmanın heyecanını yaşayan Begüm Öner “Hayatımızın en güzel merhabası, hoş geldin kızımız Karya” diyerek duygularını dile getirdi.