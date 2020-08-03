Ünlü çift taş evlerinin kapısını açtı! 'Misafirdik, şimdi biz de köylü olduk'

Misafirdik, şimdi biz de köylüyüz Hepileri ise “Komşularınız olan köylüler de size yardım ediyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Müthiş insanlar... Doğanın geri verdiği geri veriyorlar. İlk geldiğimizde misafirdik ama artık biz de bir köylü olduk. Onlar için köyün sorumluluğu neyse bizim için de o olarak kabul ediyoruz.”