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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 12:23,

Ünlü çift taş evlerinin kapısını açtı! 'Misafirdik, şimdi biz de köylü olduk'

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, oğulları Can’la yaşadıkları Urla’daki taş evlerinin kapısını açtı. Oyuncu çift, pandemi döneminin başlangıcından beri kaldıkları Urla’da artık kendilerinin de birer köylü olduklarını söyledi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Oyuncu çift Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, pandemiden beri Urla’daki tek katlı taş evlerinde yaşıyor. Hepileri, “Marttan beri buradayız. Oğlumuz Can, 2 buçuk yaşında ve bu sayede doğa içinde büyüyor. Pandemiyi avantaja çevirmeye çalıştık, hem kendimiz hem de oğlumuzun sağlığı için” dedi.

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Şekerci ise Urla’daki evlerini geçtiğimiz yıl yaptırdıklarını pandemi döneminde de eksikleri tamamladıklarını söyledi: “Bahçemizi tamamladık. İstanbul’da yoğun bir tempomuz var ama burada çok sakiniz. Engin, bahçeye bir kulübe yaptı.

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Oğlumuzun yatağını yeniledi. Anladım ki herhangi bir şekilde hayat durursa, kocamın başka bir mesleği daha var. Kocamın elinden her şey geliyor.”

4Misafirdik, şimdi biz de köylüyüz
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Misafirdik, şimdi biz de köylüyüz

Hepileri ise “Komşularınız olan köylüler de size yardım ediyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Müthiş insanlar... Doğanın geri verdiği geri veriyorlar. İlk geldiğimizde misafirdik ama artık biz de bir köylü olduk. Onlar için köyün sorumluluğu neyse bizim için de o olarak kabul ediyoruz.”

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Hepileri ayrıca sonbaharda tiyatro sezonunu hem devam eden hem de yeni oyunuyla açmak istediğini söyledi. Beyza Şekerci ise yeni sezon için görüştüğü işler olduğunu belirtti.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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