Ünlü çift sürpriz yapmıştı: Büyük aşkla başlayan evlilik 12 günde bitti
Yıllar sonra yeniden yolları kesişen eski aşıklar aniden evlilik kararı adı. Ancak herkesin "Birbirlerini deli gibi seviyorlar. Bu eşine az rastlanan bir aşk, sonu da evlilik oldu" diye anlattığı o "peri masalı" sadece 12 günde bitti.
HÜRRİYET ARŞİV, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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Ünlü çift bu kısacık zamanda boşanmaya karar verdi.Geçtiğimiz yılın son aylarında Holllwood'dan sürpriz bir evlilik haberi geldi. Daha önce biri aynı kişiyle olmak üzere dört kez evlenen 52 yaşındaki Pamela Anderson ile Hollywood'un en güçlü yapımcılarından biri olan 74 yaşındaki Jon Peters ani bir kararla evlendi.
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Herkes yıllar sonra yeniden birbirlerine aşık olan Anderson ve Peters'ın evliliğinin uzun ömürlü olacağını düşünürken her şey sadece 12 gün sürdü. Çift, boşanmaya karar verdiklerini açıkladı. Bu şekilde de gösteri dünyanın en kısa süreli evliliklerinin kahramanlarından biri olarak tarihe isimlerini yazdırdılar.
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Pamela Anderson, daha önce biri aynı kişiyle iki kez olmak üzere 4 kez evlenmişti. Jon Peters da daha önce dört kez evlenip boşanmıştı. Sonuçta ikisinin de beşinci evliliği belki kendilerinin bile beklediğinden çok kısa sürede bitti.
Aslına bakılırsa Pamela Anderson ve Jon Peters, bu kadar kısa süre evli kalan tek ünlü çift değil. Gelin yerli ve yabancı gösteri dünyasının en kısa süreli evliliklerini ve bu evliliklerin kahramanlarını bir hatırlayalım.
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Pamela Anderson daha önce de kısa süreli bir evlilik yaşamıştı. Rick Salomon ile 2007 yılında sadece 60 gün yani iki ay evli kalmıştı.
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Türkiye'nin boşanma rekoru Hande Ataizi ve Fethi Pekin'de. Çift sadece iki saat evli kalarak aslında pek çok Hollywood ünlüsünün bile kıramadığı bir rekorun sahibi oldu. Pekin ailesinin pek sıcak bakmadığı bu ilişki nikah masasına taşındı... Çift nikahın hemen ardından 15 günlük balayı tatiline çıkmak üzere havalimanına gitti. Ancak iki saat sonra Ritz Carlton'daki evlerine geri döndü. Her şey bununla da bitmedi. Ataizi ve Pekin daha evlendikleri gün boşanmaya karar verdiler. Aynı akşam Ataizi eşyalarını toplar ve evden ayrıldı.
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Melisa Sözen ile Alican Yücesoy, büyük bir aşkla evlenmişlerdi. Ancak mutlulukları sadece beş ay sürdü.
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Meltem Cumbul ile Alican Özbaş'ın evliliği de yaklaşık bir yıl sürdü.
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Evliliği beş ay süren bir başka ünlü çift de Naz Elmas ile Ertem Kıramer. Onlar da neredeyse evlenir evlenmez boşandılar.
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Bir gelinin düğün gecesini anne ve babasıyla geçirmesi çok rastlanılan bir durum değil. Ama bu manken Özge Ulusoy'un başına geldi.Bir gecede yapımcı Ferruh Taşdemir ile evlenmeye karar veren Ulusoy nikah masasında imza atmaya hazırlanırken annesi töreni bastı. "Hakkımı helal etmeyeceğim" diye bağıran anne fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.Çıkan olayların ardından çift birkaç gün sonra boşandı.
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Pelin Sönmez ile işadamı Cengiz Çolak, Los Angelesta gösterişli bir törenle evlenmişti. Çiftin evliliği sadece 45 gün sürdü. Çift, evlendikleri gibi hızlı bir şekilde boşandı.
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Oyuncu Şahnaz Çakırap ile tıp alanında adını uluslararası alanda da duyuran göz doktoru Murat Öncel geçtiğimiz Mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlendi... Ama mutlulukları altı ay bile sürmedi.
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Carmen Electra ile Dennis Rodman'ın 1998'teki evliliği sadece 9 gün sürdü.
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Cher ve Gregg Allman's 1975'te yaptığı evliliğin ömrü de 9 ay oldu.
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TV yıldızı Kim Kardashian ile basketbol yıldızı Kris Humpries'in rüya gibi başlayan evliliği sadece 72 gün sürdü. Boşanmaları ile evliliklerinden daha fazla zaman aldı.
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Ali Landry ve Mario Lopez 2004'te evlendi. Evlilik sadece 18 gün sürdü.
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Drew Barrymore ile Jeremy Thomas 1994'te evlendi. Ancak daha iki ay bile geçmeden boşanma davası açtılar.
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Britney Spears, çocukluk arkadaşı ve aşkı Jason ile Ocak 2004'te evlendi. Evlilik sadece 55 saat sürdü. Yani bir başka deyişle en hızlı boşanma rekoru Spears'ta.
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Rene Zellweger, country şarkıcısı Kenny ile Karayiplerde küçük bir törenle 2005'te evlendi. Evlilik sadece 4 ay sürdü.