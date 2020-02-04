Ünlü çift sürpriz yapmıştı: Büyük aşkla başlayan evlilik 12 günde bitti

Pamela Anderson, daha önce biri aynı kişiyle iki kez olmak üzere 4 kez evlenmişti. Jon Peters da daha önce dört kez evlenip boşanmıştı. Sonuçta ikisinin de beşinci evliliği belki kendilerinin bile beklediğinden çok kısa sürede bitti.



Aslına bakılırsa Pamela Anderson ve Jon Peters, bu kadar kısa süre evli kalan tek ünlü çift değil. Gelin yerli ve yabancı gösteri dünyasının en kısa süreli evliliklerini ve bu evliliklerin kahramanlarını bir hatırlayalım.