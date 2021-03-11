Ünlü çift müjdeyi verdi: Kızımız olacak

Ekibe övgü İzmir’de çekilen bir projede yer alan Sinan Tuzcu, izin gününde İstanbul’a geldi. Tuzcu, köpeği Yaver ile önceki gün Etiler’de görüntülendi. Tuzcu, İzmir’deki çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi ve ekledi: “Ali Atay’ın, Funda Eryiğit’in, Emre Karayel’in olduğu bir ortamın eğlenceli olmaması mümkün mü? Bütün set ekibi gerçekten çok neşeli ve eğlenceli.” (Deniz BOY)