Ünlü çift müjdeyi verdi: Kızımız olacak

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Kızımız olacak
Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin çifti önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Gaye Turgut Evin, 6 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebekleri olacağını söyledi. Çift, büyük bir heyecan yaşadıklarını da dile getirdi.
2
Ekmek değil simit yiyorum
Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı City’s’den çıkarken görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı’na geldiğini söyleyen ünlü sunucu, “Hayırlı bir iş için toplantı yaptık. Yakında açıklayacağım” dedi. Geçen hafta 21 yıldır beyaz ekmek yemediği açıklamasıyla gündeme gelen Esmersoy, sorular üzerine “Doğrudur, uzun yıllardır beyaz ekmek yemiyorum. Simit yiyorum ama” diye konuştu.
3
Maskesiz gece
Mesut Özil geçen hafta takımının Antalyaspor’la karşılaştığı maçta sakatlandı. Ayak bileği burkulan futbolcu, bir süre sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçeli futbolcular Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş önceki akşam Bebek Otel’deydi. Geçen hafta sakatlanan Mesut Özil, otelden koltuk değneğiyle çıktı. Soruları yanıtsız bırakan iki futbolcuda da maske yoktu. Özil, arkadaşının kullandığı araca binerken “Yeter çekmeyin artık” diyerek muhabirlere sitem etti. (Sayit DURMAZ)
4
Faturayı gönderirsiniz
Yiğit Kirazcı önceki gün arkadaşlarıyla Cihangir’de bir kafedeydi. Oyuncu, mekan çıkışında gazetecileri fark edince panik oldu. Maskesi çenesinin altında takılı halde yürüyen Kirazcı, fotoğrafları çekilince maskesini düzeltti ve esprili bir şekilde “Ceza faturasını gönderirsiniz” dedi. (Deniz BOY)
5
Okuma provası
İlker Kaleli, geçtiğimiz yıl BBC yapımı olan “The Serpent” isimli yabancı dizide rol almıştı. Bir hippi karakterine hayat veren oyuncu, iyi derecedeki İngilizcesi sayesinde başarılı bir performans ortaya koymuştu. Projesi dijital platformda yayınlanacak olan Kaleli önceki gün Etiler’deydi. Oyuncu, “Okuma provasından çıktım. Başka zaman bu projeyi açıklarım, şimdi acelem var. Gitmeliyim” diyerek aracına bindi. (Deniz BOY)
6
Arkadaşlarla yemek
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu önceki gün eşi Elvin Beşikçioğlu’yla Bebekteydi. Oyuncu çift, dostlarıyla akşam yemeği yediklerini söyleyip evlerin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)
7
Ekibe övgü
İzmir’de çekilen bir projede yer alan Sinan Tuzcu, izin gününde İstanbul’a geldi. Tuzcu, köpeği Yaver ile önceki gün Etiler’de görüntülendi. Tuzcu, İzmir’deki çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini söyledi ve ekledi: “Ali Atay’ın, Funda Eryiğit’in, Emre Karayel’in olduğu bir ortamın eğlenceli olmaması mümkün mü? Bütün set ekibi gerçekten çok neşeli ve eğlenceli.” (Deniz BOY)
8
Kızıyla alışverişte
Galatasaray’ın Kongolu futbolcusu Christian Luyindama önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. Eşi ve kızıyla geldiği AVM’de dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezen yıldız futbolcu, spor ürünlerin satıldığı bir mağazadan alışveriş yaptı. Aile, alışveriş turu sonrası AVM’deki bir restoranda yemek yedi. Luyindama yemeğin ardından muhabirleri kırmadı, minik kızıyla beraber objektiflere poz verdi.
9
El ele alışveriş
Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao ve eşi Pan Teixeira önceki gün İstinyePark’taydı. Çift, alışveriş sonrası baş başa öğle yemeği yedi. Marcao’nun eşinin elini bir an olsun bırakmadığı gözden kaçmadı.
10
Bugün kızlara
Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldızı Sosa önceki gün kızları Rufina ve Alfonsina’yla birlikte Zorlu AVM’deydi. Futbolcu, kızlarıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sempatik ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Sosa, sevenlerini kırmayıp hatıra fotoğrafı da çektirdi.