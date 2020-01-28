Ünlü çift müjdeyi böyle verdi: Kuzey'e kardeş geliyor!

Aradan geçen yıllarda Kaya Çilingiroğlu'nun adı bir çok isimle aşk dedikodusuna karıştı. Son olarak Feraye Tanyolaç ile yaşadığı ilişkiyi itiraf etmesi Hülya - Kaya evliliğinin sona ermesine neden oldu. Ünlü iş adamı boşandıktan kısa bir süre sonra Tanyolaç ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.