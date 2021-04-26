Ünlü çift ilk kez paylaştı: 26 Nisan 1993 resmi tarih!

Altı yıl önce oğulları Alaz'ı kucağına alan çift verdikleri röportajda mutluluklarını şu sözlerle ifade etmişti;



Alaz’ın aranıza katılmasına ne zaman karar verdiniz?

Övül A.: Karar vermek? Öyle bir şey yok, sürpriz. Bizim karar verdiğimiz şey hayatımızı hafifletmek, yüklerimizi atmak oldu. Yüklerimizi attığımızda da bu fırsatı kaçırmamalıyız dedik herhalde. Garajistanbul’u devrettik... Onu devrettikten sonra da çeşitli planlarımız vardı, karavan alıp bol bol seyahat etmek gibi. İlk tatilimizde Alaz geldi. Herkes sanıyor ki bu yaşta çocuk olunca, “Bu saate kadar çalıştılar, ettiler, olmadı, tedavi filan, bu saatte oldu...”



Mustafa A.:Tüp bebek olduğunu düşünüyorlar.



Övül A.: Hatta çevremizde çocuğu olmayıp da isteyenler gizli gizli açıp soruyorlar, “Nasıl yaptınız, bizde de yaş ilerledi ama, hangi yöntemle oldu?” diye... “Biraz hafifledik, stresi attık oldu” diyoruz.



Mustafa A.: Ama şunu anladık, hakikaten hayatın yüklerini atınca kendiliğinden geliyor.