Ünlü çift Bodrum'da tatilde! İsraf yapmamak için aynı bikini...

Yahşi Plajı’nda görüntülenen çiftten Öner, gazetecilere esprili bir şekilde “Geçen sene beni bikiniyle çektiniz. Ardından ‘Aynı bikini giydi’ diye haber yaptınız. Hanginiz kullan at şort giyiyorsunuz ki...
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Aynı bikiniyi bir daha giymem gayet doğal. Bence israf yapmamak lazım” dedi. Çift Bodrum’a yerleşme planları olduğunu ama ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.
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İyot alıyoruz hocam
Deniz sevdalısı komedyen Ata Demirer, “balık aşkını” bu fotoğrafla gözler önüne serdi.
Demirer, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına alkış emoji’si koyan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na da esprili bir yanıt verdi: “Hocam iyot alıyoruz.”
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Püsküllü güzel
Betül Demir, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının renga-renk püsküllü büstiyeriyle verdiği pozlara beğeni yağdı.
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Plajda gömlek
Furkan Kızılay önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da objektife yansıdı. Kızılay’ın gün boyu plajda gömleğini çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kadın hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Kızılay, tüm gün denize girmeyip yakın arkadaşlarıyla sohbet etti.
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Tekne tatili
Naz Elmas ve eşi Erol Özmandıracı önceki gün Bozburun’daydı. Teknelerini Ada Boğazı’na demirleyen çift, gün boyu müzik dinleyip sohbet etti.
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Sahilde sohbet
Murat Cevahir, yeni sevgilisi Sinem Aslanoğlu ile birlikte önceki gün Çeşme Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Localarında vakit geçiren âşıklar sıcaktan bunalınca sahile inip deniz kenarında sohbet etti.
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Tatile devam
Özge Ulusoy, Antalya tatilinin ardından soluğu Çeşme’de aldı. Reges A Luxury Collection Resort & SPA’da tatil yapan ünlü model önceki gün telefonla konuşurken objektife takıldı. Ulusoy’a tatilde sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun da eşlik ettiği öğrenildi.