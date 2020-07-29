MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü çift Bodrum'da tatilde! İsraf yapmamak için aynı bikini...
GeriMagazin Ünlü çift Bodrum'da tatilde! İsraf yapmamak için aynı bikini...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 07:00,

Ünlü çift Bodrum'da tatilde! İsraf yapmamak için aynı bikini...

Oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, tatil için Bodrum’u tercih etti.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Yahşi Plajı’nda görüntülenen çiftten Öner, gazetecilere esprili bir şekilde “Geçen sene beni bikiniyle çektiniz. Ardından ‘Aynı bikini giydi’ diye haber yaptınız. Hanginiz kullan at şort giyiyorsunuz ki...

2
Abone Olgoogle-news

Aynı bikiniyi bir daha giymem gayet doğal. Bence israf yapmamak lazım” dedi. Çift Bodrum’a yerleşme planları olduğunu ama ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi.

3İyot alıyoruz hocam
Abone Olgoogle-news

İyot alıyoruz hocam

Deniz sevdalısı komedyen Ata Demirer, “balık aşkını” bu fotoğrafla gözler önüne serdi.

Demirer, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına alkış emoji’si koyan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na da esprili bir yanıt verdi: “Hocam iyot alıyoruz.”

4Püsküllü güzel
Abone Olgoogle-news

Püsküllü güzel

Betül Demir, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının renga-renk püsküllü büstiyeriyle verdiği pozlara beğeni yağdı.

5Plajda gömlek
Abone Olgoogle-news

Plajda gömlek

Furkan Kızılay önceki gün Çeşme’deki The Beach of Momo’da objektife yansıdı. Kızılay’ın gün boyu plajda gömleğini çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kadın hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Kızılay, tüm gün denize girmeyip yakın arkadaşlarıyla sohbet etti.

6Tekne tatili
Abone Olgoogle-news

Tekne tatili

Naz Elmas ve eşi Erol Özmandıracı önceki gün Bozburun’daydı. Teknelerini Ada Boğazı’na demirleyen çift, gün boyu müzik dinleyip sohbet etti.

7Sahilde sohbet
Abone Olgoogle-news

Sahilde sohbet

Murat Cevahir, yeni sevgilisi Sinem Aslanoğlu ile birlikte önceki gün Çeşme Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Localarında vakit geçiren âşıklar sıcaktan bunalınca sahile inip deniz kenarında sohbet etti.

8Tatile devam
Abone Olgoogle-news

Tatile devam

Özge Ulusoy, Antalya tatilinin ardından soluğu Çeşme’de aldı. Reges A Luxury Collection Resort & SPA’da tatil yapan ünlü model önceki gün telefonla konuşurken objektife takıldı. Ulusoy’a tatilde sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun da eşlik ettiği öğrenildi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi