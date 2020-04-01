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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 16:24, /

Ünlü çift 6 buçuk milyon doları elinin tersiyle itti: Hepimizin derdi aynı

Ünlü çift coronavirüsün tüm dünyayı olumsuz etkilediği bu dönemde 6 buçuk milyon doları elinin tersiyle itti.

SPLASH NEWS, BACKGRID UK

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1ANLAŞMA YAPILDI

ANLAŞMA YAPILDI

Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawfordve kocası Rande Gerber, Malibu'daki evlerini satmak için Avrupa'da yaşayan bir alıcıyla anlaştı.

2ÖN EDEME YAPILDI

ÖN EDEME YAPILDI

Yapılan anlaşmaya göre alıcı, çiftin evi için 6 buçuk milyon dolar ödeyecekti. Önceden de paranın bir kısmını kapora olarak verdi. Fakat, tüm dünyaya yayılan coronavirüs bütün planları değiştirdi.

3ANLAŞMAYI BOZMAK ZORUNDA KALDILAR

ANLAŞMAYI BOZMAK ZORUNDA KALDILAR

Kimliği açıklanmayan ancak Avrupa'da yaşadığı bilinen alıcı, hem hastalığın hızla yayılması, hem uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle anlaşmayı bozmak zorunda kalacağını belirtti ünlü çifte.

4BU, HEPİMİZİN SORUNU

BU, HEPİMİZİN SORUNU

Normalde bu tıp satışlarda, anlaşma tarafından bozulduğunda kaporayı geri ödeme zorunluluğu olmadığı halde Crawford ve Gerber "Bu hepimizi ilgilendiren bir sorun, hepimiz birlikteyiz" diyerek kaporayı da geri gönderdi.

5EV BİR TÜRLÜ SATILAMADI

EV BİR TÜRLÜ SATILAMADI

Çift, 20 yıl önce satın aldığı bu yazlık evi geçtiğimiz ilkbaharda satışa çıkarmıştı. Uzun süre alıcı bulamayan çift sonunda Avrupa'da yaşayan bu alıcılarla anlaştı. Fakat coronavirüs ve onun yol açtığı hastalık yüzünden evi yine elden çıkaramadı. 

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