Ünlü ailenin acı günü: Huzur içinde uyu, seni özleyeceğiz
İngiliz kraliyet ailesinin en mutlu ve uyumlu ailelerinden biri olan Prens William ile Kate Middleton, hafta sonu büyük bir kayıp yaşadı.
Mega News Agency, Splash News, Instagram
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Üç çocuk sahibi olan çift, hafta sonu başlarına gelen bu acı olayı, resmi sosyal medya hesaplarından da duyurdu.
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DOKUZ YILDIR BİRLİKTELERDİ
Kate Middleton ve Prens William, tam dokuz yıldır birlikte yaşadıkları ve artık ailenin bir parçası olan köpekleri Lupo'nun hayata veda ettiğini Instagram sayfalarından duyurdu.
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'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'
Çiftin resmi Instagram hesabında Lupo'nun bir pozu yer aldı. Cambridge Dükü Wililam ve Cambridge Düşesi Kate, paylaşımda, hafta sonu köpekleki Lupo'nun öldüğünü belirterek " Son dokuz yıldır ailemizin kalbindeydi ve biz onu çok özleyeceğiz" mesajını yazdı.
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KARDEŞİ DE MESAJ PAYLAŞTI
Lupo'nun ölümünü Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton da kendi Instagram sayfasından duyurdu. Middleton, paylaşımında "Sizi hiçbir şey bir köpeğin kaybına hazırlayamaz. Hiç köpek sahibi olmayanlar için bu kaybı anlamak zor" diye yazdı.
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MIDDLETON AİLESİ BESLEMİŞTİ
James Middleton " Öte yandan bir köpeği sevenler bu gerçeği bilir. Bir köpek sadece evcil bir hayvan değil, ailenin bir parçasıdır. En iyi arkadaş, en sadık yoldaş, bir öğretmen ve bir terapist" diye devam etti James Middleton.
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'KÖPEK KAYBETMEK BÜYÜK BİR ACI'
Kate Middleton'ın kardeşi James "Sevgili kız kardeşim ve ailesinin köpeği öldü" diyerek başladığı mesajında, yıllar içinde köpeğini kaybeden kişilerin, bu konudaki kaybın acısıyla ilgili olarak kendisiyle konuştuklarını da ekledi.
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'HUZUR İÇİNDE YAT LUPO'
James Middleton, bir köpek kaybetmenin sevilen bir insanı kaybetmekten farksız olduğunu da vurguladı. Middleton, 'Huzur içinde yat Lupo' diyerek mesajını tamamladı.
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ELLA ADLI KÖPEĞİN OĞLUYDU
Prens William ile Kate Middleton'ın köpeği Lupo, Düşes'in ailesi tarafından yetiştirilen bir ailenin üyesiydi. İngiliz cocker spaniel cinsi köpeğin Ella adı verilen annesi ile erkek kardeşleri Zulu, İnka ve Luna da Middleton ailesi tarafından büyütüldü.
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İDDİAYA GÖRE GEORGE'UN ADINI SEÇMİŞTİ
İtalyanca'da kurt anlamına gelen Lupo, Prens George'tan sorumluydu. Kate hamileyken, o ve William'ın isimlerin yazılı olduğu kağıtlar, Lupo'nun seçmesi için yere bırakılmıştı. Lupo'nun seçtiği kağıtta George adı yazılıydı.
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AİLE POZUNDA DA YER ALDI
Middleton ve Prens'in büyük çocukları George doğduğunda çekilen aile fotoğrafında Lupo da yer almıştı.