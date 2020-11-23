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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 12:32 | 

Ünlü ailenin acı günü: Huzur içinde uyu, seni özleyeceğiz

İngiliz kraliyet ailesinin en mutlu ve uyumlu ailelerinden biri olan Prens William ile Kate Middleton, hafta sonu büyük bir kayıp yaşadı.

Mega News Agency, Splash News, Instagram

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1SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Üç çocuk sahibi olan çift, hafta sonu başlarına gelen bu acı olayı, resmi sosyal medya hesaplarından da duyurdu.

2DOKUZ YILDIR BİRLİKTELERDİ
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DOKUZ YILDIR BİRLİKTELERDİ

Kate Middleton ve Prens William, tam dokuz yıldır birlikte yaşadıkları ve artık ailenin bir parçası olan köpekleri Lupo'nun hayata veda ettiğini Instagram sayfalarından duyurdu.

3ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ
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'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

 Çiftin resmi Instagram hesabında Lupo'nun bir pozu yer aldı. Cambridge Dükü Wililam ve Cambridge Düşesi Kate, paylaşımda, hafta sonu köpekleki Lupo'nun öldüğünü belirterek " Son dokuz yıldır ailemizin kalbindeydi ve biz onu çok özleyeceğiz" mesajını yazdı.

4KARDEŞİ DE MESAJ PAYLAŞTI
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KARDEŞİ DE MESAJ PAYLAŞTI

Lupo'nun ölümünü Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton da kendi Instagram sayfasından duyurdu. Middleton, paylaşımında "Sizi hiçbir şey bir köpeğin kaybına hazırlayamaz. Hiç köpek sahibi olmayanlar için bu kaybı anlamak zor" diye yazdı.

5MIDDLETON AİLESİ BESLEMİŞTİ
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MIDDLETON AİLESİ BESLEMİŞTİ

James Middleton " Öte yandan bir köpeği sevenler bu gerçeği bilir. Bir köpek sadece evcil bir hayvan değil, ailenin bir parçasıdır. En iyi arkadaş, en sadık yoldaş, bir öğretmen ve bir terapist" diye devam etti James Middleton.

6KÖPEK KAYBETMEK BÜYÜK BİR ACI
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'KÖPEK KAYBETMEK BÜYÜK BİR ACI'

Kate Middleton'ın kardeşi James "Sevgili kız kardeşim ve ailesinin köpeği öldü" diyerek başladığı mesajında, yıllar içinde köpeğini kaybeden kişilerin, bu konudaki kaybın acısıyla ilgili olarak kendisiyle konuştuklarını da ekledi.

7HUZUR İÇİNDE YAT LUPO
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'HUZUR İÇİNDE YAT LUPO'

James Middleton, bir köpek kaybetmenin sevilen bir insanı kaybetmekten farksız olduğunu da vurguladı. Middleton, 'Huzur içinde yat Lupo' diyerek mesajını tamamladı.

8ELLA ADLI KÖPEĞİN OĞLUYDU
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ELLA ADLI KÖPEĞİN OĞLUYDU

Prens William ile Kate Middleton'ın köpeği Lupo, Düşes'in ailesi tarafından yetiştirilen bir ailenin üyesiydi. İngiliz cocker spaniel cinsi köpeğin Ella adı verilen annesi ile erkek kardeşleri Zulu, İnka ve Luna da Middleton ailesi tarafından büyütüldü.

9İDDİAYA GÖRE GEORGEUN ADINI SEÇMİŞTİ
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İDDİAYA GÖRE GEORGE'UN ADINI SEÇMİŞTİ

 İtalyanca'da kurt anlamına gelen Lupo, Prens George'tan sorumluydu. Kate hamileyken, o ve William'ın isimlerin yazılı olduğu kağıtlar, Lupo'nun seçmesi için yere bırakılmıştı. Lupo'nun seçtiği kağıtta George adı yazılıydı.

10AİLE POZUNDA DA YER ALDI
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AİLE POZUNDA DA YER ALDI

Middleton ve Prens'in büyük çocukları George doğduğunda çekilen aile fotoğrafında Lupo da yer almıştı.

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