Ünlü ailenin acı günü: Huzur içinde uyu, seni özleyeceğiz

MIDDLETON AİLESİ BESLEMİŞTİ James Middleton " Öte yandan bir köpeği sevenler bu gerçeği bilir. Bir köpek sadece evcil bir hayvan değil, ailenin bir parçasıdır. En iyi arkadaş, en sadık yoldaş, bir öğretmen ve bir terapist" diye devam etti James Middleton.