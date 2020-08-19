Üniversitelilerden korona icatları

Rezervebende: Kampus içerisindeki sosyal yaşamı düzenlemek için de bir telefon uygulaması tasarlandı. Bu uygulamayla kampüsün farklı noktaları belirli saatler için rezerve ediliyor, böylece yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması hedefleniyor. Örneğin, kantindeki bir masanın kaç kişi tarafından ne kadar süreyle kullanılacağı Rezervebende uygulamasıyla önceden belirleniyor.