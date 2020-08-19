Üniversitelilerden korona icatları

Üniversiteliler yeni dönemde kampüslerine dönmek istiyor. Ama pandemi döneminde ortak kullanım alanlarında hijyen büyük önem taşıyor. İşte bu nedenle FMV Işık Üniversitesi Endüstriyel Tasarım ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri öğrencileri üniversitelerde Covid-19’a karşı kullanılabilecek ürünler tasarladı.
‘Kampüs İçerisinde COVID-19’a Karşı İnsan Odaklı Çözümler’ başlıklı çalıştay sonrası ortaya çıkan tasarımlara sağlık ve iş güvenliği uzmanları da destek oldu. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Nadi Bakırcı, Işık Üniversitesi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Bengisu Baştan’ın katkısıyla öğrencilerin hayata geçirdiği tasarımların kimi yüzeylerle teması fiziksel olarak en aza indirmeye kimiyse yazılımlar yardımıyla hijyeni kampüsün tüm noktalarına taşımayı amaçlıyor.
2
Abone Ol
İYON (Barkod okuyucu ve ateş ölçer):
Öğrenciler üniversiteye geldiklerinde kartlarını okutup içeri giriş yapıyorlar. Barkod okuyucu ateş ölçer, hem okul kimlik kartındaki bilgileri okuyor hem de el üzerinden öğrencilerin ateşini ölçerek ekrana yansıtıyor. Güvenlik personeli de ekranda geçiş yapan kişinin vücut sıcaklığını görerek gerekli işlemleri yapıyor. İYON tasarlanırken sağlak ve solak insanlar da düşülmüş. Kişilerin kullandıkları eline göre sağ ya da sol ısı sensörü aktifleşiyor.
3
Abone Ol
Açkı:
Tasarımı yapan öğrencinin açkı ismini verdiği bu alet kapı ve pencere açarken ya da asansör düğmesine basarken el temasına gerek bırakmıyor.
4
Abone Ol
Sarkıt:
Tavandan inen ve 'sarkıt' ismi verilen siperliklerle hem bulaş riskinin önüne geçilmesi hem de kısmen mahremiyet sağlanması amaçlanıyor. Üründe farklı boyut ve konumlarda boşluklar yaratılarak damlacık yoluyla bulaş riskinin engellenmesi amaçlanırken klostrofobi hissi yaratmaması da hedefleniyor.
5
Abone Ol
Sterilizasyon mantarları:
Kampus içerisine yerleştirilecek farklı boyutlardaki 'sterilizasyon mantarları' içerisine yerleştirilen telefon, çanta gibi eşyaları UVC ışınlarla sterilize ediyor. Sonrasında bu eşyalar güvenle kullanılabilecek.
6
Abone Ol
Anında (Uyarı sistemi):
Toplu kullanım alanları denilince akla gelen yerlerden biri de tuvaletler. Üniversiteliler tuvaletlerin ne zaman dezenfekte edilmesi gerektiğini haber veren bir sistem tasarladı. 'Anında' adlı bu sistem termal kişi sayma özelliğiyle tuvaletlere kaç kişinin girip çıktığını izleyecek ve ışıklı uyarısıyla dezenfeksiyon zamanının geldiğini haber verecek.
7
Abone Ol
Rezervebende:
Kampus içerisindeki sosyal yaşamı düzenlemek için de bir telefon uygulaması tasarlandı. Bu uygulamayla kampüsün farklı noktaları belirli saatler için rezerve ediliyor, böylece yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması hedefleniyor. Örneğin, kantindeki bir masanın kaç kişi tarafından ne kadar süreyle kullanılacağı Rezervebende uygulamasıyla önceden belirleniyor.