Üniversiteli gençler aşk evliliği istiyor

AŞK EVLİLİĞİ KADINLAR İÇİN DAHA ÖNEMLİ Aşk evliliği mi mantık evliliği mi istedikleri sorulduğunda gençlerin yüzde 64.3’ü aşk evliliğini istediğini söylüyor. Mantık diyenlerin oranı ise yüzde 16. Aşk evliliğini tercih edenlerin en fazla olduğu bölgeler Ege ve Marmara. Mantık evliliğini tercih edenler ise Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşıyor. Hem aşk hem mantığın bir arada olabileceğini belirten gençlerin oranı yüzde 7. Cinsiyete göre aşk ve mantık evliliği karşılaştırıldığında, kadınların aşk evliliğine yönelik görüşlerinin baskın olduğu görülüyor. Üniversite gençliğinin yüzde 11.9 da hiç evlenmek istemiyor.