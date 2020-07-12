Üniversiteli gençler aşk evliliği istiyor

Üsküdar Üniversitesi’nin yaptığı ‘Türkiye Üniversite Gençliği ve Aile Araştırması’na göre gençlerin yüzde 41.4’ü her gün en az dört saatini sosyal medyada geçiriyor. Evlilik ile ilgili düşünceleri sorulduğunda ise gençlerin yarısından çoğu aşk evliliği istediğini söylüyor.
Araştırma Türkiye’nin 7 bölgesindeki üniversitelerde öğrenim gören 18-35 yaş arasında 3 bin 266 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Gençlerin aile ve evlilik kurumuna ilişkin güncel tutumlarını içeren araştırmanın sonuçları Zoom üzerinden yapılan toplantıyla paylaşıldı. Araştırmadan öne çıkan diğer bulgular ise şöyle:
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AŞK EVLİLİĞİ KADINLAR İÇİN DAHA ÖNEMLİ
Aşk evliliği mi mantık evliliği mi istedikleri sorulduğunda gençlerin yüzde 64.3’ü aşk evliliğini istediğini söylüyor. Mantık diyenlerin oranı ise yüzde 16. Aşk evliliğini tercih edenlerin en fazla olduğu bölgeler Ege ve Marmara. Mantık evliliğini tercih edenler ise Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşıyor. Hem aşk hem mantığın bir arada olabileceğini belirten gençlerin oranı yüzde 7. Cinsiyete göre aşk ve mantık evliliği karşılaştırıldığında, kadınların aşk evliliğine yönelik görüşlerinin baskın olduğu görülüyor. Üniversite gençliğinin yüzde 11.9 da hiç evlenmek istemiyor.
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EVLİLİK=MUTLU BİR BERABERLİK
“Evlilik sizce nedir?” sorusuna gençlerin yüzde 58.4’ü “mutlu bir beraberlik” cevabını verirken, onu “sorumluluk” diyenler takip ediyor. “Aşk ve tensel uyum” diyenlerin oranı ise yüzde 9,8. Katılımcıların farklı ifadelerinin dikkat çektiği araştırmada evlilik, yüzde 2 tarafından imtihan, yüzde 1.3 tarafından esaret, yaklaşık yüzde 1 tarafından da mecburiyet olarak görülüyor.
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FOTOĞRAFLARIN ÇOĞU FİLTRELİ YA DA MAKYAJLI
Günde kaç saat sosyal medyaya bağlı kalıyorsunuz sorusuna öğrencilerin yüzde 46.6’sı 1-3 saat, yüzde 28.3’ü 4-6 saat, yüzde 7’si 7 saat ve üzeri yanıtını verdi. Gençler sosyal medya uygulamalarından en çok Instagram’da vakit geçiriyor. Yüzde 63.5’i Instagram, yüzde 15.6 Youtube, yüzde 15’i Twitter kullanıyor. Fotoğraf paylaşmadan önce filtre ya da makyaj uygularım diyenlerin oranı ise kadınlarda yüzde 66, erkeklerde yüzde 48.
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BAZEN YALNIZ HİSSEDİYORLAR
Yalnızlık algısı sorulduğunda ise gençlerin yüzde 20.2’sinin yoğun yalnızlık hissettiği ortaya çıkıyor. Bazen yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 40.8, nadiren yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 30, sık sık diyenlerin oranı ise yüzde 14.3. Anne ve babası bir arada yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğu bazen yalnız hissederken, anne ve babası boşanmış veya ayrı yaşayan gençler daha yalnız hissediyor.
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YÜZDE 37’Sİ EVLENMEKTEN KORKUYOR
“Evlenmek sizi korkutuyor mu?” sorusuna; gençlerin yüzde 51.3 hayır derken, yüzde 37.5’i “evet” yanıtını veriyor. Bunu hiç düşünmedim diyenlerin oranı yüzde 11.2. Evlenmekten neden korktukları sorulduğunda ise gençlerin, yüzde 29.1’i “Sorumluluk almaktan korktuğum için”, yüzde 25.4’ü “Gelecek hakkında iyimser olmadığım için”, yüzde 22.8’i “Geçim sıkıntısına düşmekten korktuğum için yüzde 21.6’i “Evlenmeden önce yaptıklarımı yapamamaktan korktuğum için” yüzde 6.9’u “Cinsellik hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımdan” yanıtını veriyor. Ekonomik, siyasal ve salgın gibi nedenlerin evlilik kararı üzerinde etkili olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 59.
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‘İYİ HUYLU EŞ’ İSTİYORLAR
“Eş seçerken nelere dikkat edersiniz?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: yüzde 80.5’, “İyi huylu olması”, yüzde 68.4 “Aynı değerlere sahip olması”, yüzde 57.9 “İyi bir aileden olması”, yüzde 54.2 “Benimle aynı dünya görüşünü paylaşıyor olması”, yüzde 41.2 “Güzel/Yakışıklı olması”, yüzde 26.2 “Tahsilli olması”, yüzde 22.6 “İyi bir meslek sahibi olması”, yüzde 20.5 “İş sahibi olması”, yüzde 3.6 “Aynı takımı tutuyor olması”.
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AİLE GÜVEN DEMEK
Gençlere “Aile sizin için ne ifade ediyor?” diye sorulduğunda yüzde 15.9’u “güven” yanıtını veriyor. Yüzde 11’i “huzur”u ifade ettiğini söylerken, yüzde 8’i “her şey” diyor, yüzde 7’si ise “mutluluk” olduğunu söylüyor. “Sadece 1 çocuk olsa kız mı erkek mi isterdiniz?” şeklindeki soruyu da katılımcıların yüzde 33.1’i kız, yüzde 21.5’i erkek, yüzde 45.4’ü fark etmez diye yanıtlıyor.
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EVLENMEDEN BİRLİKTE YAŞAMAK KABUL GÖRMÜYOR
“Evlenmeden birlikte yaşamayı onaylıyor musunuz?” sorusuna “Evet” diyenlerin oranı yüzde 33.1; “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 51.8, kararsızların oranı ise yüzde 15.1. Birlikte yaşamayı onaylayanların bölgelere göre oranı da şöyle: Yüzde 38.7 Ege, yüzde 35.5 Marmara, yüzde 32.9 Akdeniz. Bu oranlar Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde daha düşük.
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MADDİ DURUM FARKI ÖNEMSENMİYOR
Üniversite öğrencileri “Eş olarak seçeceğiniz kişinin maddi durumu size göre ne düzeyde olmalı?” sorusuna maddi durum önemli değil yanıtını veriyor. Evlendikten sonra kaç çocuk sahibi olmak istedikleri sorulduğunda; katılımcıların yarısı iki çocuk derken, yüzde 20.4’ü 3 çocuk, yüzde 6.7’si 4 çocuk diyor.
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EVLİLİK KARARI TEK BAŞINA ALINIYOR
Evlilikle ilgili kararı kimin vereceği sorulduğunda ise gençlerin yüzde 67’si “Kararı ben veririm, daha sonra ailemden onay alırım” diyor. Yüzde 12 oranında katılımcı ise kararı kendisinin vereceğini ve ailesine danışmayacağını söylüyor. Ailesiyle görüş birliği yaparak evlilik kararı vermeyi uygun bulan gençlerin oranı da yüzde 20.