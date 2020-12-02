Üniversitelerden sınavlarla ilgili son dakika açıklama! Üniversiteler ne zaman açılacak, sınavlar nasıl yapacak?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve sınavların nasıl uygulanacağı, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından bir süre sonra koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden uzaktan eğitim başladı. Yeniden uygulanmaya başlanan sıkı önlemlerle beraber bir çok üniversite sınavlarla ilgili açıklama yaptı. Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili ile YÖK'ten henüz yeni bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.