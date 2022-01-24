Üniversitelerden kar manzaraları

Kar Güzeli.. İstanbul Üniversitesi ailesine sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyoruz.
Karlı ve soğuk havalarda unutmamamız gereken bir şey var. Can dostlarımımızın barınma ve beslenme ihtiyacı böyle havalarda daha da zorlaşıyor. Can dostlarımız için göstereceğimiz hassasiyet soğuk havada içimizi ısıtsın.
Yurdun birçok bölgesindeki etkili kar yağışı Samsun’da da kendini gösterirken OMÜ’nün merkez Kurupelit Kampüsü’nü beyaza bürüdü. Haftaya bembeyaz bir kampüsle başlayan OMÜ’de öğrenciler ise bu görsel güzelliğin keyfini yaşadı.
Kış güzel ama en güzeli Hacettepe’de... Paylaşımda fotoğraflarını kullandığımız. Mutlu Topaloğlu'na teşekkür ederiz.
‘- Beyaz ipek gibi yağdı kar, - Bir kız kardan hafif yüreğiyle, - Geçip gitti güvercinleri anımsatarak.’ Değerli hocamız Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’na sevgilerimizle...
Kar MEF’e bu kadar mı yakışır?
Bir rüya görür gibi gözümde sevinçler var. Beyaz bir sükut işte… kar yağıyor, kar, kar, kar… Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar. Beyaz bir sükut işte… kar yağıyor, kar, kar, kar…
Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüs ve kar.
Marmara Üniversitesi kampüsten kar manzarasını bu fotoğrafla paylaştı.
İTÜ'de karlı geceyi Kardan adam (23 Ocak) tek kelime ile (veya en güzel fotoğrafınızla) anlatın desek? Gözler❄✍
Kar kampüsümüze çok yakışıyor.
Kızıl geyik ailesinin kar mesaisi...