Üniversitelerden kar manzaraları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi Arnavutköyde zincirleme kazaKar etkisini artırdı, 30 araç birbirine girdi! Arnavutköy'de zincirleme kaza#İstanbul
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Türkiyede metaverse arsalarına hücum Risk mi, fırsat mı, balon muTürkiye'de metaverse arsalarına hücum! Risk mi, fırsat mı, balon mu? #Metaverse
İstanbulda kar fırtınası Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: Biraz daha durursak hipotermi geçiririzİstanbul'da kar fırtınası! Canlı yayında zor anlar... Prof. Dr. Şen: 'Biraz daha durursak hipotermi geçiririz'#İstanbul
Dikkat Kar alarmı... 3 gün sürecek...Dikkat! Kar alarmı... 3 gün sürecek...#İstanbul
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Resmen Omicronu ele veriyor... Bu belirtiye dikkatResmen Omicron'u ele veriyor... Bu belirtiye dikkat!#Omicron
Son dakika... Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti.Son dakika... Oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti.#Ayberk Pekcan
Eski Fenerbahçeli Kemal Ademiden şoke eden iddia Kadroyu onlar kuruyorEski Fenerbahçeli Kemal Ademi'den şoke eden iddia! 'Kadroyu onlar kuruyor'#Kemal Ademi
Stefan Kuntztan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit Problem çocuk sorunu varStefan Kuntz'tan milli futbolcu hakkında çarpıcı tespit! "Problem çocuk sorunu var"#Stefan Kuntz
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Ünlü müzisyenin eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz ettiÜnlü müzisyenin eski nişanlısından şok suçlama: Klip çekiminde bana tecavüz etti#Evan Rachel Wood
Türkan Şoraydan duygulandıran paylaşım: Maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardınTürkan Şoray'dan duygulandıran paylaşım: Maviş gözlerinle cıvıl cıvıl bakardın!#Fatma Girik
Yayıncı kuruluşta gönderme Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattıYayıncı kuruluşta gönderme! Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattı#Abdullah Avcı
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
HABERLEREğitim Haberleri

Üniversitelerden kar manzaraları

#Türkiye#Kampüs#Öğrenci

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle sınavlar ertelendi, üniversiteler tatil oldu. Kar yağışını fırsat bilip kendini dışarı atan öğrencilerse kampüslerde renkli sahnelerin yaşanmasına neden oldu. Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerden gelen kampüslerde kar manzaralarını derledik. Siz de çektiğiniz fotoğrafları egitim@hurriyet.com.tr adresine gönderin, yayınlayalım…

1/12İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kar Güzeli.. İstanbul Üniversitesi ailesine sağlık ve mutluluk dolu bir hafta diliyoruz.

2/12Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Karlı ve soğuk havalarda unutmamamız gereken bir şey var. Can dostlarımımızın barınma ve beslenme ihtiyacı böyle havalarda daha da zorlaşıyor. Can dostlarımız için göstereceğimiz hassasiyet soğuk havada içimizi ısıtsın.

3/12Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yurdun birçok bölgesindeki etkili kar yağışı Samsun’da da kendini gösterirken OMÜ’nün merkez Kurupelit Kampüsü’nü beyaza bürüdü. Haftaya bembeyaz bir kampüsle başlayan OMÜ’de öğrenciler ise bu görsel güzelliğin keyfini yaşadı.

4/12Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Kış güzel ama en güzeli Hacettepe’de... Paylaşımda fotoğraflarını kullandığımız. Mutlu Topaloğlu'na teşekkür ederiz.

5/12İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

‘- Beyaz ipek gibi yağdı kar, - Bir kız kardan hafif yüreğiyle, - Geçip gitti güvercinleri anımsatarak.’ Değerli hocamız Prof. Dr. Ataol Behramoğlu’na sevgilerimizle...

6/12MEF Üniversitesi

MEF Üniversitesi

Kar MEF’e bu kadar mı yakışır?

7/12Yeditepe Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Bir rüya görür gibi gözümde sevinçler var. Beyaz bir sükut işte… kar yağıyor, kar, kar, kar… Sanırım ki uçuyor gözümde hatıralar. Beyaz bir sükut işte… kar yağıyor, kar, kar, kar…

8/12Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüs ve kar.

9/12Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi kampüsten kar manzarasını bu fotoğrafla paylaştı.

10/12İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İTÜ'de karlı geceyi Kardan adam (23 Ocak) tek kelime ile (veya en güzel fotoğrafınızla) anlatın desek? Gözler❄✍

11/12Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Kar kampüsümüze çok yakışıyor.

12/12Bursa Uludağ Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Kızıl geyik ailesinin kar mesaisi...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Kampüs#Öğrenci