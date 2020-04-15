Üniversitelerden farklı sınav uygulamaları

İTÜ ÖDEVLE DEĞERLENDİRECEK İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bütün derslerin özgün nitelikte olduğu ifade edilerek, yarıyıl değerlendirmelerinin tek tip bir uygulama ile sınırlı olmayacağı belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dersin yarıyıl başarısı harf notu verilerek gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, dersin yarıyıl içi başarısı uzaktan öğretim sürecinde dersi veren öğretim elemanının uygulayacağı ödev, kısa sınav, proje, sunum gibi etkinliklere göre şekillenecek. Uzaktan öğretimle verilemeyen veya kısmen verilen derslerin kalan konuları ise yasaklar kalktıktan ve öğrenciler kampuslara döndüğünde yapılacak olan 'yoğunlaştırılmış öğretim' ile tamamlanacak. Yoğunlaştırılmış öğretim sonrasında tüm derslerin yarıyıl sonu sınavları (final sınavları) yapılacak ve dönem notları belirlenecek. Bütün dersler için yarıyıl içi etkinliklerin ve yarıyıl sonu sınavının harf notu üzerindeki ağırlığı öğretim elemanları tarafından belirlenecek. Ders başarı koşulları öğrencilere uzaktan eğitimin başladığı 6 Nisan haftasında ilgili öğretim elemanı tarafından açıklandı.