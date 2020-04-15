Üniversitelerden farklı sınav uygulamaları

Üniversiteler koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başladı. Merak edilen konu ise vize ve final sınavlarının nasıl yapılacağı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, vizelerin online yapılmasıyla ilgili, "Burada bizim için önemli olan husus, bunların ölçülebilir denetlenebilir olması. Denetlenebilir olması kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları sıhhatli bir şekilde yürütebileceklerine itimat ediyoruz. Ama bu hususu kendi karar süreçlerinde, her bir üniversitenin kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Peki bu süreci hangi üniversite nasıl yürütecek? İşte bazı örnekler…
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İTÜ ÖDEVLE DEĞERLENDİRECEK
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bütün derslerin özgün nitelikte olduğu ifade edilerek, yarıyıl değerlendirmelerinin tek tip bir uygulama ile sınırlı olmayacağı belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dersin yarıyıl başarısı harf notu verilerek gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, dersin yarıyıl içi başarısı uzaktan öğretim sürecinde dersi veren öğretim elemanının uygulayacağı ödev, kısa sınav, proje, sunum gibi etkinliklere göre şekillenecek. Uzaktan öğretimle verilemeyen veya kısmen verilen derslerin kalan konuları ise yasaklar kalktıktan ve öğrenciler kampuslara döndüğünde yapılacak olan 'yoğunlaştırılmış öğretim' ile tamamlanacak. Yoğunlaştırılmış öğretim sonrasında tüm derslerin yarıyıl sonu sınavları (final sınavları) yapılacak ve dönem notları belirlenecek. Bütün dersler için yarıyıl içi etkinliklerin ve yarıyıl sonu sınavının harf notu üzerindeki ağırlığı öğretim elemanları tarafından belirlenecek. Ders başarı koşulları öğrencilere uzaktan eğitimin başladığı 6 Nisan haftasında ilgili öğretim elemanı tarafından açıklandı.
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ONLINE SINAV YAPIYOR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bazı ara sınavları online olarak yapacak. Her sınav için yarım saat süre verilecek ve 20 soru sorulacak. Ara sınavlar 13-25 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav sistemine http://esinav.cumhuriyet.edu.tr adresinden girebilebilecek. Sınav tarihi ve saati gelmeden sistemdeki sorular görülemeyecek. Sistem, test formatındaki sınavlar için hazırlandı. Ödevlendirme yoluyla yapılacak sınavlar için hocalar bilgilendirecek. Bu tür sınavlar için http://kampus.cumhuriyet.edu.tr adresi kullanılacak. Sınava internet erişimi, bilgisayar veya cep telefonundan kaynaklanan nedenlerle giremeyenler için yönetmeliğe göre bir kereye mahsus mazeret sınavı hakkı verilecek. Öğrenciler dilekçelerini e-posta, faks gibi elektronik ortamlar üzerinden ilgili birimlere iletecek.
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EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE FİNALLER EYLÜL'DE
Ege Üniversitesi de uzaktan eğitime devam ediyor. Bahar yarıyılında üniversitede verilen uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere uygulanacak ara sınavlarda öğretim elemanları tarafından ödev, proje gibi çalışmalar istenecek. Değerlendirmenin yüzde 40'ı alınacak. Final ve bütünleme sınavları ise eylül ayında yapılacak. Değerlendirmenin yüzde 60'ı etkili olacak. Final sınavları 31 Ağustos'ta başlayacak, 13 Eylül'de bitecek. Bütünleme sınavları ise 14 Eylül'de başlayacak, 27 Eylül'de bitecek.
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BOĞAZİÇİ ESNEK NOT SİSTEMİNE GEÇTİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde vizeler öğretim üyelerinin kendi belirledikleri yöntemlerle yapılacak. Proje ve ödev gibi çalışmalar olabileceği gibi online sınav olup olmayacağı henüz kesin değil. Finaller için ise akademik takvim yeniden yapılandırıldı. Bu takvime sınavlar yerleştirildi. Koşullara göre takvim yeniden değerlendirilebilecek. Boğaziçi Üniversitesi, daha önce not sisteminde değişikliğe giderek 'esnek not sistemi'ne geçmişti. Üniversitede normalde tüm derslerde harf notu uygulaması vardı. Pandemi koşullarında not kaygısı yaşayabilecek öğrenciler isterlerse dersinin harf notu şeklinde değil Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilmesini isteyebilecek. Notu Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilen öğrenci dersi geçecek ya da dersten kalacak. Bunun ortalamaya bir etkisi olmayacak. Dersten iyi not alacağını düşünen, ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler dersinin harf notu şeklinde değerlendirilmesini isteyebilecek.
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ODTÜ’DE İNİSİYATİF HOCALARDA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de (ODTÜ) değerlendirmeler dersi veren hocaların inisiyatifinde. Hocalar isterlerse ödev, proje vb. ile not verebilecek ya da online sınav yapabilecek.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDE DERSE GÖRE UYGULAMA
Anadolu Üniversitesi, pandemi döneminde yürütülecek uzaktan öğretim faaliyetlerini öğrenci odaklı olarak tasarlanan 'Anadolu Öğrenme Yönetimi Sistemi' üzerinden sürdürüyor. Sistemde, canlı ders ve yazılı-görsel ders malzemeleri öğrencilerin kullanımına uygun. Derslerin yürütülme biçimlerine dair kararlar ise fakülte ve öğretim elemanı tarafından, dersin özelliklerine uygun olarak belirleniyor. Bunun yanında sınavlara ilişkin kullanılacak ölçme değerlendirme teknikleri de derslerin özellikleri göz önünde bulundurularak öğretim elamanı tarafından belirleniyor. Öğrencilerin başarı durumları da dersin özelliklerine göre belirlenen (ödev, çoktan seçmeli testler, proje hazırlama, video-ses kaydı vb.) bir sınav uygulaması ile ölçülüyor. Derslerin işlenişi ve sınav süresince öğrenciler, aldıkları derslerin içeriğine göre ihtiyaç duydukları iletişim platformlarını da öğretim elemanlarının kontrolü altında kullanabiliyor.