Üniversitelerden farklı sınav uygulamaları

BOĞAZİÇİ ESNEK NOT SİSTEMİNE GEÇTİ Boğaziçi Üniversitesi'nde vizeler öğretim üyelerinin kendi belirledikleri yöntemlerle yapılacak. Proje ve ödev gibi çalışmalar olabileceği gibi online sınav olup olmayacağı henüz kesin değil. Finaller için ise akademik takvim yeniden yapılandırıldı. Bu takvime sınavlar yerleştirildi. Koşullara göre takvim yeniden değerlendirilebilecek. Boğaziçi Üniversitesi, daha önce not sisteminde değişikliğe giderek 'esnek not sistemi'ne geçmişti. Üniversitede normalde tüm derslerde harf notu uygulaması vardı. Pandemi koşullarında not kaygısı yaşayabilecek öğrenciler isterlerse dersinin harf notu şeklinde değil Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilmesini isteyebilecek. Notu Başarılı/Başarısız şeklinde değerlendirilen öğrenci dersi geçecek ya da dersten kalacak. Bunun ortalamaya bir etkisi olmayacak. Dersten iyi not alacağını düşünen, ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler dersinin harf notu şeklinde değerlendirilmesini isteyebilecek.