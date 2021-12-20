Üniversitelerde yarıyıl tatili ne zaman? İşte bilgiler
Üniversitelerde 2021-2022 eğitim yılının güz dönemi devam ediyor. Vize sınavlarını geride bırakan öğrenciler, kısa süre sonra final sınavlarına katılım sağlayacak. Pek çok öğrenci de finallerin ardından bir tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, üniversitelerde yarıyıl tatili olacak mı?
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1
Lisans ve ön lisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversiteli, 2021-2022 eğitim yılında yarıyıl tatil yapıp yapamayacaklarını merakla araştırıyor. İşte, "Üniversitelerde yarıyıl tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...
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Güz dönemi finallerinin ardından üniversitelerde yarıyıl tatili başlar.
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Her üniversitenin akademik işleyişi farklı olduğu için, tatil tarihlerini öğrenmek adına üniversitelerin açıkladığı akademik takvimden bilgi alınmalı.