Üniversitelerde yarıyıl tatili ne zaman? İşte bilgiler

Lisans ve ön lisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversiteli, 2021-2022 eğitim yılında yarıyıl tatil yapıp yapamayacaklarını merakla araştırıyor. İşte, "Üniversitelerde yarıyıl tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...