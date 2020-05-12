Üniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak? Sınav sistemiyle ilgili açıklama geldi

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Üniversitelerde sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı kaydedildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak" denildi.