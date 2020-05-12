MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak? Sınav sistemiyle ilgili açıklama geldi
GeriGündem Üniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak? Sınav sistemiyle ilgili açıklama geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 22:32,

Üniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak? Sınav sistemiyle ilgili açıklama geldi

Uzaktan eğitim sisteminin devam ettiği üniversitelerde sınav sisteminin bu dönem nasıl gerçekleşeceği, gündemde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili son yapılan değerlendirme sonrası, sınav sistemiyle ilgili YÖK'ten son dakika açıklama geldi. Vize sınavlarıyla ilgili yapılan açıklamada "üniversitelerde sınavlar nasıl düzenlenecek?" sorusunun yanıtı paylaşıldı. Peki, Üniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak?İşte, üniversitelerde bahar dönemi vize sınavlarıyla ilgili detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? sorusu, dönem sonu sınavlarının yaklaşmasıyla beraber, lisans ve ön lisansta eğitimlerine devam eden binlerce öğrencinin araştırmalarında yer aldı. Online sınav sisteminin gündeme gelmesiyle beraber Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin nasıl yapılacağını açıkladı. İşte, üniversitelerde sınav sistemiyle ilgili detaylar... 

2ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK
Abone Olgoogle-news

ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?

YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

 

Üniversitelerde sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı kaydedildi.

 

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak" denildi.

3ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK
Abone Olgoogle-news

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.

4
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 Mayıs 2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin açılış tarihine ilişkin şu bilgileri verdi:

 

 

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi