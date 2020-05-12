Üniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak? Sınav sistemiyle ilgili açıklama geldi
Uzaktan eğitim sisteminin devam ettiği üniversitelerde sınav sisteminin bu dönem nasıl gerçekleşeceği, gündemde yer almaya devam ediyor. Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili son yapılan değerlendirme sonrası, sınav sistemiyle ilgili YÖK'ten son dakika açıklama geldi. Vize sınavlarıyla ilgili yapılan açıklamada "üniversitelerde sınavlar nasıl düzenlenecek?" sorusunun yanıtı paylaşıldı. Peki, Üniversitelerde vize sınavları nasıl olacak? Uzaktan mı olacak?İşte, üniversitelerde bahar dönemi vize sınavlarıyla ilgili detaylar...
Üniversitelerde sınavlar nasıl olacak? sorusu, dönem sonu sınavlarının yaklaşmasıyla beraber, lisans ve ön lisansta eğitimlerine devam eden binlerce öğrencinin araştırmalarında yer aldı. Online sınav sisteminin gündeme gelmesiyle beraber Yükseköğretim Kurulu (YÖK) dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin nasıl yapılacağını açıkladı. İşte, üniversitelerde sınav sistemiyle ilgili detaylar...
ÜNİVERSİTELERDE SINAVLAR NASIL OLACAK?
YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
Üniversitelerde sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı kaydedildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavlar, yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerde sınavlar, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılacak" denildi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.