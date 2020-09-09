Üniversitelerde online eğitim mi olacak? İşte uzaktan eğitim kararı veren üniversiteler
Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak? Koronavirüs pandemisinde MEB'e bağlı okullara uzaktan eğitim devam ederken, üniversitelerin durumu gündeme geldi. 1 Ekim sonrası açılacak olan üniversitelerde önlisans ve lisans programlarında okuyan öğrenciler son dakika açıklamalara çevrildi. Salgın süreci devam ederken Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelere uzaktan eğitim tavsiyesi gönderildi. Açıklamanın ardından bazı okullar online eğitime geçildiğini duyurdu. İşte, uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler.
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2020 üniversitelerin öğretim yılı takvimi son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Binlerce üniversite öğrencinin bu sene okullarda eğitimin nasıl yapılacağı merak ederken üniversitelerden online eğitim açıklaması gelmeye başladı. Bu üniversiteler arasında Marmara, Mimar Sinan, Yıldız Teknik gibi üniversiteler yer aldı. İşte, ayrıntılar.
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HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz diğer tüm öğrencilerimiz gibi üniversitemizin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapacaklardır. Derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacaklardır.
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MİMARA SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi için alınan kararı Üniversite Rektörü Handan İnci paylaştı. İnci sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre: Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Rektörlükten yapılan açıklamada, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında yeni tip koronvirüs (Kovid-19) sürecini de kapsayan kararlar alındığı duyuruldu.
Güz yarıyılının 5 Ekim'de başlayacağı bildirilen açıklamada, Tıp Fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıflarında sadece uygulama derslerinin yüz yüze olacağı ifade edildi.
Eğitim Fakültesi 4'üncü sınıf "Öğretmenlik Uygulaması 1" ve "Okul Deneyimi" derslerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının kararı doğrultusunda MEB'e bağlı okullarda yüz yüze gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlahiyat Fakültesinin güz yarıyılındaki Arapça Hazırlık Muafiyet Sınavı'nın, Devlet Konservatuvarı 1'inci sınıf çalgı uygulama derslerinin (Ana Çalgı I ve Eşlikli Çalma I) yüz yüze olacak şekilde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Ayrıca açıklamada, lisansüstü programların, ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda uzaktan, yüz yüze veya her ikisinin birlikte uygulanabildiği karma yöntemlerle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştireceği bilgisi paylaşıldı.
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BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretimi uzaktan eğitimle yürüteceklerini bildirdi.
Senato toplantısında uzaktan eğitim konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Durmuş, Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde uygulamalı dersler dışında eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesi kararı aldıklarını belirtti.
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz döneminde uygulanacak eğitim modeline ilişkin açıklamada bulundu.Rektör Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şöyle dedi:Değerli öğrencilerim, akademisyen arkadaşlarım, tüm dünyayı ciddi etkileyen Covid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak 2020-21 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum."