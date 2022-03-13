Üniversitelerde kar tatili ne zaman bitecek? Pazartesi üniversiteler açık mı? İşte son gelişmeler

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verdiğini bildirmişti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bu kararın alındığı açıklanmıştı. İşte son gelişmeler...