Üniversitelerde kar tatili ne zaman bitecek? Pazartesi üniversiteler açık mı? İşte son gelişmeler

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verdiğini bildirmişti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bu kararın alındığı açıklanmıştı. İşte son gelişmeler...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve çevre illerdeki üniversiteleri uyardı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği il genelindeki üniversite rektörlükleriyle yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır.
Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" denildi."
İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.