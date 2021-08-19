Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu oldu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi? Kabine Toplantısı'ndan son dakika karar!

ÜNİVERSİTELERDE AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLDU? Milyonların merak ettiği aşı zorunluluğu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;



Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.



