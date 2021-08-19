Üniversitelerde aşı ve PCR testi zorunlu mu oldu? Aşı olmayanlar okula girebilecek mi? Kabine Toplantısı'ndan son dakika karar!
Üniversitelerde aşı ve test zorunluluğu olup olmayacağı gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı aşılama çağrısında bulunarak üniversiteler, öğretmenler ve personeller ile ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı, "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. " dedi. Açıklama sonrası gözler üniversitelere çevrildi. Peki, üniversitelerde aşı ve test zorunlu mu oldu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Üniversitelerde aşı zorunluluğu geldi mi? sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıkların değerlendirildiği Kabine Toplantısı sonrası milyonların merak ettiği aşı zorunluluğu netlik kazandı. Toplantı sonrası PCR testine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanların düzenli PCR testi yaptırmaları gerekeceğini bildirdi.
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ÜNİVERSİTELERDE AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLDU?
Milyonların merak ettiği aşı zorunluluğu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;
Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.
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Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız..
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Son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum.