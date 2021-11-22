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Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 15:33 | 

Üniversitelerde ara tatil olacak mı? İşte son bilgiler

Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Öte yandan üniversite öğrencileri de kendileri için bir ara tatil dönemi olup olmadığını merak ediyor. Peki, üniversitelerde ara tatil ne zaman? Üniversitelerde ara tatil olacak mı?

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Lisans ve ön lisans eğitimine devam eden yüz binlerce üniversiteli, 2021-2022 eğitim yılında ara tatil yapıp yapamayacaklarını merakla araştırıyor. İşte, "Üniversitelerde ara tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...
2ÜNİVERSİTELER ARA TATİL YAPACAK MI

ÜNİVERSİTELER ARA TATİL YAPACAK MI?

2019 yılında hayata geçirilen ara tatil uygulaması; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsıyor.

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Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Dolayısı ile üniversite öğrencileri böyle bir tatilden yararlanamayacak.

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