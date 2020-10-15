Üniversiteler yüz yüze eğitim sürecine başlıyor mu? Bakan Koca'dan önemli açıklama!
Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak sorularıyla eğitim öğretim süreçleri hakkında bilgi edinmek isteyen gençler, son gelişmeleri takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada, üniversitelerin açılması ile ilgili bazı konulara değindi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üniversitelerdeki yüz yüze eğitimle ilgili yapmış olduğu açıklamalar
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1
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci hakkında gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. YÖK'ün her üniversitenin kendi kurul kararına bıraktığı yüz yüze eğitim süreci, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da gündeminde yer aldı. Bakan Koca, üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılması hakkında gelen soruya 'Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.' yanıtını verdi. YÖK ise geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin yüz yüze eğitimle açılabilmesi için kılavuz yayımlamış ve şu detaylara yer vermişti;
2
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Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir.
Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı vb.) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir.
3
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Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir. Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan 75 konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli olarak işlenebilir.
4
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1 EKİM'DE EĞİTİM BAŞLADI
Pek çok üniversite 1 Ekim itibariyle hibrit eğitim modeli ile yeni döneme merhaba dedi. Bu durumun yüz yüze eğitime ne zaman döneceği, önümüzdeki günlerde belli olacak.