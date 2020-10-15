Üniversiteler yüz yüze eğitim sürecine başlıyor mu? Bakan Koca'dan önemli açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci hakkında gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. YÖK'ün her üniversitenin kendi kurul kararına bıraktığı yüz yüze eğitim süreci, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da gündeminde yer aldı. Bakan Koca, üniversitelerin yüz yüze eğitim ile açılması hakkında gelen soruya 'Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.' yanıtını verdi. YÖK ise geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin yüz yüze eğitimle açılabilmesi için kılavuz yayımlamış ve şu detaylara yer vermişti;