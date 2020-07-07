Üniversiteler yeni dönemde ne zaman açılacak?

Üniversitelerin ders başı yapacağı tarih, lisans ya da ön lisans eğitimlerine bu yıl başlayacak olan öğrenciler ve ara sınıftaki öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB'e bağlı okullarda takvimin netleşmesinin ardından üniversiteler için YÖK'ün nasıl bir karar alacağı araştırılıyor. Yüz binlerce kişinin yeni eğitim öğretim döneminde okullarına adım atacağı tarih, son günlerde yoğunlukla sorgulanıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına çok az bir zaman kala öğrenciler yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını tamamlamaya devam ediyor. İşte, yeni dönemde üniversite açılış tarihi hakkında son gelişmeler...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."