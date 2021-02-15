Üniversiteler ve okullar ne zaman açılacak? YÖK ve MEB'den kritik açıklamalar
Üniversiteler ve okullar için açılış tarihi, binlerce öğrencinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyordu. Şu ana kadar eğtiim süreçlerini evlerinden sürdüren binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üzerinden gelecek olan açıklamalara odaklandı. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna alacakları cevaba göre planlarına yön verecek olan öğrenciler, sorgulamalarına devam ediyor. Peki, MEB ve YÖK'ten gelen son açıklamalara göre üniversiteler ve liseler ne zaman açılacak? İşte, özellikle lise öğrencilerinin merak ettiği o konu hakkında bazı bilgiler
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Özellikle bu dönem ilk kez üniversite eğitimi alacak olan öğrencilerin dört gözle beklediği üniversitelerin açılış tarihi, YÖK'ün de gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde kararın tamamen üniversitelere ait olduğunu belirten YÖK, bu ay yapmış olduğu anket ile öğrenciler ve akademisyenlerin sürece yönelik kararını sorguladı. Diğer taraftan MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ise liseler için beklenen yüz yüze eğitim ile açılış tarihi 1 Mart olacak. İşte, her iki kurum tarafından yapılan açıklamalar
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerinde, yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediklerini" belirterek, geçen hafta küresel salgın dönemindeki online eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurduklarını hatırlattı.
Anketin katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de yapılan en büyük anketler arasında yer aldığını bildiren Saraç, bu geniş katılımlı anketin sonuçlarının karar alma süreçlerinde önemi olduğuna işaret etti.
Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik."
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"GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALIYORUZ"
Prof. Dr. Saraç, ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 öğrenci ile 29 bin öğretim elemanına ve ankete katkı veren başta rektörler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Saraç, şunları kaydetti:
"Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililerle paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyuyla bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır."
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MEB AÇIKLADI: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanacak. 01 Mart 2021 Pazartesi gününden itibarense ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçecekler.
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze ve uzaktan başlayacak.
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İLK DÖNEM İÇİN SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti.Bu kapsamda;
Sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak.
Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 01 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak.