Üniversiteler tatil mi, YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? YÖK'ten son dakika açıklaması
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortak düzenledikleri basın açıklamasında merak edilen soruların cevaplarını dün akşam düzenlendikleri basın toplantısı ile cevaplamışlardı. Okullarda eğitimin uzaktan yapılmasına karar verilmesinin ardından üniversitelerdeki durum merak edilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı. YÖK başkanı yaptığı son dakika açıklamasında YKS ertelenecek mi ve YKS ne zaman yapılacak sorularının da cevabını verdi."Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."
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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
"Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek."
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YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." açıklamasını yaptı. Saraç, 2020 YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. "Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek." diyen Saraç, "Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır." ifadelerini kullandı.
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YÖK Başkanı Saraç, Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik." dedi. Saraç, şöyle konuştu: "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. " YKS ertelendi YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
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YEKTA SARAÇ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI
Saraç'ın açıklamaları şöyle: Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk. Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık. COVİD-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Biz süre daha evde kalmak, tüm yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevededir. Üniversitelerimiz aslında sağlam bir zeminde duruyor. Dünyadaki üniversite sıralamasında ilk 100'deki üniversiteler bile öğrencilerine net bir öneri sunamıyor. Büyük ölçüde ana kavram belirsizlik. Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de ise online eğitim tavsiye ediliyor. Böyle bir ortamdan toplumun tüm katmanlarının, etkilendiği ortada. Türk Yüksek Öğretimi birçok ülkede olmayan tecrübeye sabittir. Bazı hususlarda kararlar aldık. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık.
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30 NİSAN AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi
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MİLLET EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK:
Biz 1 saat önce toplantıya başladık. MEB olarak tartışma fırsatı bulduk. MEB olarak ne tür ihtiyaç içinde olduğumuzu paylaşma fırsatı oldu. Biz MEB olarak pedagojik olarak bakıyoruz. Bizim için öncelik çocuklarımız. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz. MEB uzaktan eğitime başladı ve bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftalarda da dolu dolu eğitimlerimizi yapmaya devam edeceğiz.
Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurulu'nun önerisiyle önümüzdeki süreci bir süre daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu. Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Ücretli öğretmenlerin durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevzuat açık. Telafi eğitimlerinde derslere girmeleri söz konusu olacak. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu. "Sınavların ertelenmesi bilimsel kararlara bağlı" Selçuk, "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tedbirimiz hazır." dedi. Selçuk, özel okul ücretlerine ilişkin soruya ise "Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. Biz eğitimi telafi ederiz ama bir hastalığı telafi edemeyiz. Önemli olan çocuklarımızın sağlığı." yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel kursların da 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını bildirdi.