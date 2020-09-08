Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte üniversitelerin durumu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı kararla, ilk ve orta öğretim öğrencileri, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim aracılığıyla 2020-2021 eğitim yılına başladı. Üniversitelerin ise nasıl bir eğitim modeli uygulayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca, YÖK'e gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerisinde bulunulmuştu. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek?
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Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan eğitim önerisi ardından birçok üniversiteden yazılı açıklama geldi. Henüz tüm üniversiteler açıklama yapmadı ancak birçok üniversite, uygulamalı eğitimin zorunlu olduğu bazı bölümler dışında yeni dönemde, uzaktan eğitim vereceklerini öğrencilerle paylaştı. İşte üniversitelerin uzaktan eğitim duyuruları…
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MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNE DAİR SENATO KARARLARI VE DUYURUSU
Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz diğer tüm öğrencilerimiz gibi üniversitemizin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapacaklardır. Derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacaklardır.
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MİMARA SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi için alınan kararı Üniversite Rektörü Handan İnci paylaştı. İnci sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre: Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.
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YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.