Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek? İşte üniversitelerin durumu

MİMARA SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi için alınan kararı Üniversite Rektörü Handan İnci paylaştı. İnci sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre: Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.