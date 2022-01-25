İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? İstanbul Valisi Yerlikaya’dan üniversite kar tatili açıklaması

Üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Üniversitelerin kar tatili süresi ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi sebebi ile 6 yeni tedbir alındığı duyuruldu. Bu tedbirler arasında üniversiteler ile ilgili de karar yer aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üniversitelerin tatil olduğunu duyurdu ve bu tatilin ne zaman sona ereceğini bildirdi.-