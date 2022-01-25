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İstanbul'da üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil? İstanbul Valisi Yerlikaya’dan üniversite kar tatili açıklaması

#Üniversiteler#Üniversite#Üniversiteler Tatil Mi

Üniversiteler tatil mi sorusu, kar yağışının etkili olduğu İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gündeme geldi. Meteoroloji'nin uyarılarda bulunduğu İstanbul'da kar yağışı hayatı felç ederken kentteki üniversitelere de ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da bulunan üniversite rektörleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime belirtilen tarihe kadar ara verildiğini açıkladı. Gözler şimdi üniversitelerde tatilin biteceği tarihte. Peki, üniversitelerde tatil ne zaman bitecek? Yarın okul var mı? İşte, o konuyla ilgili açıklamalar.

1/3İstanbulda üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil İstanbul Valisi Yerlikaya’dan üniversite kar tatili açıklaması

Üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Üniversitelerin kar tatili süresi ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı. Kar yağışının etkisini devam ettirmesi sebebi ile 6 yeni tedbir alındığı duyuruldu. Bu tedbirler arasında üniversiteler ile ilgili de karar yer aldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üniversitelerin tatil olduğunu duyurdu ve bu tatilin ne zaman sona ereceğini bildirdi.-

2/3ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı. Vali Yerlikaya ‘İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir.’ dedi. İşte alınan kararların tamamı…

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3/3İstanbulda üniversiteler tatil mi, kaç gün tatil İstanbul Valisi Yerlikaya’dan üniversite kar tatili açıklaması

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve Trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

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#Üniversiteler#Üniversite#Üniversiteler Tatil Mi