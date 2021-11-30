Üniversiteler tatil mi? Bugün (30 Kasım) üniversitelerde sınavlar iptal mi? İstanbul'daki birçok üniversiteden online eğitim kararı!

Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.