Üniversiteler tatil mi? Bugün (30 Kasım) üniversitelerde sınavlar iptal mi? İstanbul'daki birçok üniversiteden online eğitim kararı!
Üniversitelerin tatil olduğu iller, şiddetli fırtına devam ederken belli oldu. Salı günü için İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok kentte eğitim öğretime kuvvetli fırtına nedeniyle ara verildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika lodos uyarıları sonrası olumsuz hava şartlarının etkili olduğu, Bursa, Balıkesir, Yalova, Tekirdağ gibi illerde üniversite öğrencilerinin gözü son dakika tatil açıklamalarına çevrildi. İstanbul Valiliği ve AFAD’ın uyarılarını dikkate alan İstanbul'daki bazı üniversiteler derslerin online işleneceğini duyurdu. Peki, üniversiteler tatil mi ve sınavlar iptal mi oldu? İşte, 30 Kasım online eğitim kararı alan üniversiteler.
Üniversiteler bugün tatil mi sorusu ortaöğrenim kademeleri için alınan tatil kararının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğ'nden fırtına ve yağış uyarıları gelirken, üniversitelerde sınavların olup olmayacağına öğrenciler odaklandı. Alınan karara göre Sinop'ta üniversitede derslere de fırtına arası verildi. İstanbul'da ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray, Maltepe, İstanbul Teknik gibi üniversiteler online eğitim kararı verdi. Ancak sınavlar ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Bazı üniversiteler İstanbul Valiliği ve AFAD’ın uyarılarını dikkate alarak online eğitime geçti. Yıldız Teknik, Galatasaray, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, İstanbul Bilgi, İstinye, Marmara, Gelişim, Kültür, Gedik, İstanbul Ticaret, Yeditepe, Altınbaş, Medeniyet, Beykoz, Sakarya, Doğuş, Kadir Has, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Üniversitede derslere de fırtına arası verildi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.
Sinop Üniversitesi’nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, “30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır” açıklaması yapıldı.