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Üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart’ta İstanbul’da üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği’nden açıklama

#Üniversiteler Tatil Mi#İstanbul Valiliği#Kar Tatili

Üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul’da üniversitelerin kar tatiline girip girmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyordu. İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Bu tedbirler arasında üniversiteler ile ilgili de bilgi yer aldı. Peki, Üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart’ta İstanbul’da üniversitelere kar tatili var mı?

1/4Üniversiteler tatil mi 10-11 Mart’ta İstanbul’da üniversitelere kar tatili var mı İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği tarafından üniversitelerin tatil olup olmadığı ile ilgili bilgi verildi. İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Kar tatili ile ilgili yapılan son açıklamada İstanbul’da bulunan üniversite rektörleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime ara verildiği duyuruldu ve kaç gün tatil olacağı açıklandı.

2/4İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ

İSTANBUL’DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.’ denildi.İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

3/4Üniversiteler tatil mi 10-11 Mart’ta İstanbul’da üniversitelere kar tatili var mı İstanbul Valiliği’nden açıklama

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

4/4Üniversiteler tatil mi 10-11 Mart’ta İstanbul’da üniversitelere kar tatili var mı İstanbul Valiliği’nden açıklama

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

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#Üniversiteler Tatil Mi#İstanbul Valiliği#Kar Tatili