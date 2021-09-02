Üniversiteler ne zaman ayın kaçında açılacak? Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım devam ederken, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim açıklaması peş peşe geldi. YÖK'ün aldığı karara göre bu sene üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak. Milyonlarca öğrenci fakültelerde yeniden ders başı yapmak için sabırsızlanırken, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi bazı üniversitelerden yüz yüze eğitim ile akademik takvime ilişkin duyuru yayınlandı. Peki, üniversiteler ne zaman ayın kaçında açılacak? İşte, üniversitelerin açılış tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Eğitim öğretim yılına kısa süre kala gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Belirlenen takvime göre bu sene üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılacak. YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada, ‘Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
2
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler 2021-2022 eğitim döneminin güz yarı yılına yüz yüze başlayacak.
Ancak her üniversitenin ders başı tarihi farklılık gösterebilecek.
13 Eylül'den itibaren, birkaç hafta içinde üniversitelerin akademik takvimini başlatması bekleniyor.
3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
Sevgili Öğrencilerimiz,
Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Programlarımızdaki derslerin en fazla %40’ı uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Diğer dersler yüz yüze yapılacaktır.
4
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesinde şöyle ifadeler yer aldı;
İstanbul Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1.Tüm öğretim düzeylerinde teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze öğretim modeliyle yapılacaktır. Bununla birlikte fiziki imkanların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği, pedagojik yapısı ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan derslerin AKTS toplamının en az %20’si ve en fazla %40’ını kapsayacak şekilde dijital öğrenme ve uzaktan eğitim yöntemi (harmanlanmış eğitim) kullanılacaktır.
5
2.Tüm öğretim düzeylerinde yer alan dersler için sekiz içerik türündeki öğretim materyalinin (ders kitabı, ders notu, ders sunumu, ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders sunumu linki, ders videosu linki) İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yüklenilmesine devam edilecektir.
3.Teorik ve uygulamalı derslerin ara (vize), bitirme (final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.
4.Yüz yüze öğretim şekliyle yapılacak olan derslerde; salgının seyri, dersin pedagojik yapısı ve niteliği doğrultusunda ilgili akademik birimin kararı çerçevesinde seyreltilmiş ve/veya gruplamalı öğretim modelleri kullanılabilecektir.
5. Yüz yüze yapılacak olan derslerde, dersliğin fiziki yapısı ve derse katılan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak 20 dakikada bir - beş dakikayı aşmayacak şekilde ara verilip gerekli hijyen ve havalandırma koşulları sağlanabilecektir.
6
6. Öğrencilerin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmaları gerekmektedir. Buna göre öğrencilerimizin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
7. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6.; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. ile Eczacılık Fakültesi 5. sınıflarında yer alan laboratuvar, klinik uygulama, intern ve stajyer uygulamaları ile Fen, Mimarlık ve Su Bilimleri Fakültelerinin laboratuvar ve atölye çalışmaları gerekli olan sağlık önlemleri alınarak yüz yüze yapılacaktır.
8. Tıp Fakültesi’nde “ters yüz edilmiş öğrenme yöntemi” kullanılacak ve bu bağlamda derslerin teorik kısımları çevrim içi; uygulama kısımları ise ağırlıklı olarak vaka takdimleri ile yüz yüze yapılacaktır.