Üniversiteler ne zaman ayın kaçında açılacak? Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması

6. Öğrencilerin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı kartlarını (sertifikalarını) hazır bulundurmaları gerekmektedir. Buna göre öğrencilerimizin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.



7. Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6.; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. ile Eczacılık Fakültesi 5. sınıflarında yer alan laboratuvar, klinik uygulama, intern ve stajyer uygulamaları ile Fen, Mimarlık ve Su Bilimleri Fakültelerinin laboratuvar ve atölye çalışmaları gerekli olan sağlık önlemleri alınarak yüz yüze yapılacaktır.



8. Tıp Fakültesi’nde “ters yüz edilmiş öğrenme yöntemi” kullanılacak ve bu bağlamda derslerin teorik kısımları çevrim içi; uygulama kısımları ise ağırlıklı olarak vaka takdimleri ile yüz yüze yapılacaktır.