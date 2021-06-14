Gündem Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 02:36 | 14 Haziran 2021 - 02:36

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 eğitim üniversitelerin açılış tarihini Cumhurbaşkanı duyurdu!

Üniversitelerin ne zaman açılacağı belli oldu. Koronavirüs pandemisi sebebi ile bir yılı neredeyse uzaktan eğitimle geçiren öğrencilerin merakla beklediği Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kademeli normalleşme ile beraber Cumhurbaşkanı üniversitelerin açılış tarihini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın akademisyenler ve üniversite personellerini de aşılama sürecine dahil etmesi ile beraber 2021-2022 eğitim yılında fakültelerin yüz yüze eğitime başlaması planlandı. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.