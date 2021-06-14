Üniversiteler ne zaman açılıyor? Yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 eğitim üniversitelerin açılış tarihini Cumhurbaşkanı duyurdu!
Üniversitelerin ne zaman açılacağı belli oldu. Koronavirüs pandemisi sebebi ile bir yılı neredeyse uzaktan eğitimle geçiren öğrencilerin merakla beklediği Üniversiteler ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kademeli normalleşme ile beraber Cumhurbaşkanı üniversitelerin açılış tarihini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın akademisyenler ve üniversite personellerini de aşılama sürecine dahil etmesi ile beraber 2021-2022 eğitim yılında fakültelerin yüz yüze eğitime başlaması planlandı. İşte, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.
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Üniversitelerin açılış tarihi son gelişmeler gündemde yer alırken, beklenen haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda kademeli normalleşme takvimini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin 13 Eylül’de başlayacağını bildirdi. YÖK'ün talebi üzerine akademisyenleri de aşılamaya başlayan Sağlık Bakanlığı ayrıca üniversite öğrencilerinin de aşı yaptırabileceklerini bildirdi. Yeni takvime göre, önümüzdeki dönem eylül ayında üniversitelerde ve fakültelerde yüz yüze eğitime başlanacak.
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ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
31 Mayıs tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül’de başlayacak şekilde yürütülecektir” dedi.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasını yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin kendisine "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" demesi üzerine açıklama yaptı.
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Bakan Koca, takipçisine verdiği cevapta "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerini kullandı.