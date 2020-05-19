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Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 14:05,

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler 15 Haziran’da açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Üniversiteler ne zaman açılıyor sorusu ile ilgili yapılan açıklamalar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı.” cümlesine de yer verdi. İşte YÖK tarafından yapılan açıklama…

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Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversiteler 15 Haziran’da açılacak mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından okulların uzaktan eğitime devam edeceği, uzaktan eğitimin haziran ayında sona ermesinin ardından örgün eğitimin eylül ayında başlayacağını duyurdu. Peki üniversiteler 15 Haziran’da açılacak mı?

2ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca salgının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla 15 Haziran'dan sonra üniversitelerimizde normale dönüşün ilk aşaması başlayacaktır." denildi.

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