Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte en son bilgiler

2020 üniversitelerin açılacağı tarih 21 Eylül'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasının ardından merak konusu oldu. YÖK daha önceki açıklamasında 1 Ekim'den sonra üniversitelerin açılacağını bildirmişti. Sosyal medyada YÖK'ten yeni açıklama geldiği iddia edildi. Ancak böyle bir açıklama YÖK tarafından yapılmadı.



Ancak Sağlık Bakanlığı üniversitelere tavsiye kararında bulunarak üniversitelerde uzaktan eğitim önerisi yaptı.



Bu kararın ardından Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi çok sayıda üniversite online eğitim açıklaması yaptı.



