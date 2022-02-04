Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte bahar dönemi hakkında son durum

2021-2022 eğitim yılının güz yarı yılını geride bırakan binlerce üniversite öğrencisi, bir yandan bahar dönemi olarak da bilinen ikinci yarı yıla odaklandı. Ne zaman ders başı yapacaklarını merak eden üniversiteliler, öte yandan artan koronavirüs vaka sayıları nedeni ile de online eğitim hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte, bahar dönemi hakkında son durum...