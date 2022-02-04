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Üniversiteler ne zaman açılıyor? İşte bahar dönemi hakkında son durum

#YÖK#Üniversiteler

Yüz binlerce üniversite öğrencisi, vize ve final sınavlarının ardından güz dönemini geride bıraktı. Yeni dönem heyecanı ile bekleyen öğrenciler, tarihlere odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde online eğitim olacak mı?

1/3Üniversiteler ne zaman açılıyor İşte bahar dönemi hakkında son durum

2021-2022 eğitim yılının güz yarı yılını geride bırakan binlerce üniversite öğrencisi, bir yandan bahar dönemi olarak da bilinen ikinci yarı yıla odaklandı. Ne zaman ders başı yapacaklarını merak eden üniversiteliler, öte yandan artan koronavirüs vaka sayıları nedeni ile de online eğitim hakkındaki araştırmalarına hız verdi. İşte, bahar dönemi hakkında son durum...

2/3Üniversiteler ne zaman açılıyor İşte bahar dönemi hakkında son durum

Güz dönemi finallerinin ardından üniversitelerde yarıyıl tatili başladı. Her üniversitenin akademik işleyişi farklı olduğu için, tatil tarihlerini öğrenmek adına üniversitelerin açıkladığı akademik takvimden bilgi alınmalı.

3/3Üniversiteler ne zaman açılıyor İşte bahar dönemi hakkında son durum

Şubat ayının son haftalarına doğru pek çok üniversitede eğitim kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan online eğitime dair de bir karar henüz yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

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#YÖK#Üniversiteler