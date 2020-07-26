Üniversiteler ne zaman açılır? Resmi açıklama bekleniyor
Üniversitelerin açılacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Lisans ya da önlisans programlarında eğitim hayatlarına devam eden yüz binlerce öğrencinin yanı sıra bu dönem ilk kez üniversiteye gidecek adayların da tarih araştırmaları yoğun şekilde devam ediyor. Peki, yeni dönemde üniversiteler ne zaman açılacak?
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Üniversitelerde eğitimin 2020-2021 eğitim dönemine ne zaman başlayacağı, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin açılacağı tarihe göre planlarını yapacak olan öğrenciler, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...
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2020-2021 EĞİTİM YILI BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.
Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."