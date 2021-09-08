Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli oldu! 2021-2022 akademik takvim

HANGİ DERSLER ONLİNE YAPILACAK? Gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren YÖK Başkanı Özvar şu ifadeleri kullandı;



YÖK salgından bağımsız olarak derslerin %40'ına kadar online verebileceğini karar vermiştik. Bizim ortak derslerini pek çok üniversitemiz çevrimiçi olarak gerçekleştiriyordu. YÖK'ün kararıyla bu ortam biraz daha genişlemiş oldu. Bu eğitim yönteminin kullanılabilmesi üniversitelerimizin yetkisi dahilindedir.



Yani üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını planlamıştır.



Eğitim öğretim konusunda aldığımız başlıca kararlar var. Onların her birinin ayrıntısına inmemiz mümkün değil. Ama üniversitelerimiz bütün kamuoyuyla bunları paylaşmıştır.Genç nüfusun aşı olma hususu... Ben YÖK başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, meslektaşlarımdan isteğim aşı olmalarıdır.Yeni dönemde eğitim ve öğretim husunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda devam ettirileceğini paylaşmak isterim. 2021-2022 senesinde bir buçuk senelik bu aradan sonra yüz yüze eğitim ile birlikte üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır.



Bizde üniversitelerimize öğrencilerimizin gelmesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için salgın şartlarına hepimizin riayet etmesi lazım.