Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi belli oldu! 2021-2022 akademik takvim
Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım devam ediyor. 6 Eylül’de ilkokul ve ortaöğretimde yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından, üniversitelerin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Yapılan açıklamaya göre üniversiteler eylül ayında eğitime başlayacak. Uzun sürenin ardından kampüslerde ve yurtlarda öğrenciler için hazırlıklar sürerken, akademik takvime ilişkin değerlendirme yapan YÖK Başkanı Özvar,"Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler." demişti. Peki, yüz yüze eğitim nasıl olacak ve üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konularla ilgili ayrıntılar.
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Üniversiteler ne zaman açılacak, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan normalleşme takvimine göre üniversiteler 13 Eylül itibarıyla açılacak. Bu yıl üniversitelerde hibrit eğitim modeli ön plana çıkacak. YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamasına göre yüz yüze ders ve online dersler uygulanabilecek.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.” sözleriyle üniversitelerin açılacağını bildirdi.
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ÜNİVERSİTELER NASIL AÇILACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
* Önce tabi yakın zamanda açıklanan sınavlarına giren öğrencilerimizi tebrik etmek isterim. Bu sınavda başarılı olmuş, bir yere yerleşme hakkı kazanmış öğrencilerimizi ayrıca kutluyorum. Umuyorum ek yerleştirme ile öğrencilerimizden önemli sayıda üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceğini temenni ediyorum.
* Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl, yani bir buçuk seneden beri Yüksek Öğretim Kurumları eğitim öğretimine ara vermeden bütün kurumlarımız üniversitelerimiz eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Salgın sürecinde kantinlerimizi, ve kampüslerimiz hep açıktı. Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerimiz uzaktan yapmaya karar verdik. Salgının ilanından itibaren Türkiye'deki bütün üniversiteler salgına karşı çok hızlı bir reaksiyon göstererek bütün derslerini dijital hale getirmek suretiyle öğrencilerine hizmet vermeyi sürdürdüler. Üniversitelerimiz YÖK'ün aldığı kararlar dahilinde öğrencilerin eğitim öğretimini devam etmesi için fedakarlıkta bulundular.
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* Bunun yanı sıra diğer akademik faaliyetleri de ara vermeden devam ettiler. Yayın faaliyetlerin, AR-GE faaliyetlerini üniversite-sanayi faaliyetlerini sürdürdüler. Şimdi yeni bir akademik yıla giriyoruz. Bu ayın sonlarına doğru belki ekim ayının başında üniversitelerimizle açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle umumi bir açılış gerçekleşecektir.
* YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini de önceden göremediğimiz gibi salgının seyrine göre yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim öğretim usullerininde üniversiteler tarafından kullanılması için karar aldık. Hibrit veya karma diye tabir edilen... Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler.
Bu eğitim öğretimin aksamaması konusunda önemlidir diye düşünüyoprum. Üniversitelermiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir. Ve üniversitelerimiz bu konuda gerekli çalışmaları tamamlamıştır.
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HANGİ DERSLER ONLİNE YAPILACAK?
Gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren YÖK Başkanı Özvar şu ifadeleri kullandı;
YÖK salgından bağımsız olarak derslerin %40'ına kadar online verebileceğini karar vermiştik. Bizim ortak derslerini pek çok üniversitemiz çevrimiçi olarak gerçekleştiriyordu. YÖK'ün kararıyla bu ortam biraz daha genişlemiş oldu. Bu eğitim yönteminin kullanılabilmesi üniversitelerimizin yetkisi dahilindedir.
Yani üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını planlamıştır.
Eğitim öğretim konusunda aldığımız başlıca kararlar var. Onların her birinin ayrıntısına inmemiz mümkün değil. Ama üniversitelerimiz bütün kamuoyuyla bunları paylaşmıştır.Genç nüfusun aşı olma hususu... Ben YÖK başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, meslektaşlarımdan isteğim aşı olmalarıdır.Yeni dönemde eğitim ve öğretim husunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda devam ettirileceğini paylaşmak isterim. 2021-2022 senesinde bir buçuk senelik bu aradan sonra yüz yüze eğitim ile birlikte üniversitelerimiz tüm öğrencilerini kucaklayacaktır.
Bizde üniversitelerimize öğrencilerimizin gelmesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirebilmemiz için salgın şartlarına hepimizin riayet etmesi lazım.