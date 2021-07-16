Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte üniversitelerin açılış tarihinde son gelişmeler
Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu öğrenciler tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz yılın neredeyse tamamını uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, koronavirüs kısıtlamalarında yaşanan normalleşme sonrası üniversitelere geri dönecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre üniversiteler eylül ayında açılacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılında MEB'in takvimi belirlemesinin ardından bir kez daha üniversitelerin açılış tarihine gözler çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak? İşte, üniversitelerin açılış tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başladı. Üniversite sınavının geride kalmasıyla MEB'e bağlı okullarda takvimin netleşmesi ile beraber bir kez daha üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Üniversiteler ile ilgili YÖK'ten de ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor.
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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.