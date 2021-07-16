Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte üniversitelerin açılış tarihinde son gelişmeler

Üniversitelerin açılış tarihi için geri sayım başladı. Üniversite sınavının geride kalmasıyla MEB'e bağlı okullarda takvimin netleşmesi ile beraber bir kez daha üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. Üniversiteler ile ilgili YÖK'ten de ilerleyen haftalarda açıklama gelmesi bekleniyor.