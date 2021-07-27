Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte, beklenen tarih

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Öğrenciler ve velilerin üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin tarih araştırmaları devam ediyor. 2021-2022 eğitim sezonunda üniversitelerin ne zaman eğitime başlayacağını merak eden vatandaşlar için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı'ndan gelmişti. Açıklamanın ardından öğrencilerin gözü 2021 üniversite açılış tarihine çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?