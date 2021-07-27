Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte, beklenen tarih
Üniversitelerin açılacağı tarih ağustos ayına kısa süre kala merak konusu oldu. MEB'de eğitim öğretim takviminin belli olmasının ardından üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda lisans ve önlisans eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci, yeni dönemde üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, Ağustos ayına girilirken hız kazanan üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yönelik bazı detaylar
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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Öğrenciler ve velilerin üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin tarih araştırmaları devam ediyor. 2021-2022 eğitim sezonunda üniversitelerin ne zaman eğitime başlayacağını merak eden vatandaşlar için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı'ndan gelmişti. Açıklamanın ardından öğrencilerin gözü 2021 üniversite açılış tarihine çevrildi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da üniversite öğrencileri için aşılamanın 13 Eylül tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.
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YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.