Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze açılacak mı? İşte üniversitelerin açılış tarihi için YÖK'ten yapılan açıklama

ÇEVRİM İÇİ DERSLER HANGİLERİ? YÖK'ün açıklamasında, küresel salgın sürecinde yükseköğretim kurumlarının tüm programlarında eğitimlerin genel olarak çevrim içi yöntemlerle kesintiye maruz kalmadan devam ettiği aktarıldı.



Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişelerin bir süredir öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirildiği aktarılan açıklamada, konunun en önemli paydaşları olan öğretim elemanları ile öğrencilerin de bu sürece dair görüşlerinin alınması yoluna da gidildiği anlatıldı.



Bu amaçla 1 milyon 300 bin kişiye yakın katılımcıyla YÖK tarafından Türkiye'nin ulusal ölçekte en büyük anketinin gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, anket sonuçlarının Sağlık Bakanlığı dahil ilgili kurumlar ile paylaşıldığı ifade edildi.



Özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek uygulamalı ve teorik eğitimlerin sürdürülüş şekline dair Sağlık Bakanlığına 2 Şubat'ta bu görüş talebinin iletildiği anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



