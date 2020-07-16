Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ün açıklaması bekleniyor
Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve önlisans programlarında üniversite eğitimlerine devam eden yüz binlerce öğrenci yaz tatilinin sürdüğü şu günlerde üniversitelerin açılış tarihine odaklandı. Gelecek sezon planlamalarını yapmak isteyen öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
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2020-2021 eğitim yılının güz yarı yılında derslerin ne zaman başlayacağı, üniversiteli öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz eğitim yılının bahar dönemini uzaktan tamamlayan öğrenciler şimdi üniversitelerin yeni dönem tarihine odaklandı. İşte, 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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TARİH BELLİ OLDU MU?
Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz
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YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."