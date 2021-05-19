Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Üniversitelerin açılış tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı?
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Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme ile birlikte, merak edilen konulardan biri de üniversitelerde eğitimle ilgili idi. Yüz yüze eğitime dair beklenti içinde olan öğrenciler için açıklama YÖK'ten geldi. İşte, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun detayları..
YÖK'ten gönderilen Yazıda ''Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" denildi.
Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.
Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.
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YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelerek gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerinin bu noktadaki avantajları daha fazla. Fevkalade bir durum olmazsa onların konumunun bu noktada farklı olacağını YÖK söylüyor. Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. Üniveriste öğrencilerinin aşılarını yapalım diyoruz, aşıları olduktan sonra da yol açık." dedi.