Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme ile birlikte, merak edilen konulardan biri de üniversitelerde eğitimle ilgili idi. Yüz yüze eğitime dair beklenti içinde olan öğrenciler için açıklama YÖK'ten geldi. İşte, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun detayları..



YÖK'ten gönderilen Yazıda ''Bu grupların aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır, aksi takdirde başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" denildi.



Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.



Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.



